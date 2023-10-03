03 октября 2023

Telegram поможет бороться с аварийностью на тюменских трассах

В Тюменской области создадут telegram-чаты для водителей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области создадут telegram-чаты для тюменских водителей Фото:

Из-за роста ДТП на дорогах Тюменской области компания «Уралуправтодор» запустит telegram-чаты для водителей, где они смогут в реальном времени узнать информацию о состоянии федеральных трасс. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

«„Уралуправтодор“ запустит telegram-чаты для водителей, где они смогут узнать все подробности по состоянию федеральных трасс: ремонт, перекрытие движения и так далее. Еще раз обращаюсь к жителям и гостям региона. Если объединим усилия, то переломим ситуацию. Аккуратность и внимательность за рулем — первый шаг к безопасности. Своей и тех, кто вам дорог», — отметил Моор в своей публикации.

Он добавил, что смертельные ДТП на трассах Тюменской области происходят, в основном, из-за превышения скоростного режима и выездов на встречную полосу. Виновниками аварий чаще всего становятся водители транзитных автомобилей. Чтобы снизить количество нарушений правил дорожного движения, на тюменских трассах могут установить дополнительные камеры видеонаблюдения.

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Из-за роста ДТП на дорогах Тюменской области компания «Уралуправтодор» запустит telegram-чаты для водителей, где они смогут в реальном времени узнать информацию о состоянии федеральных трасс. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. «„Уралуправтодор“ запустит telegram-чаты для водителей, где они смогут узнать все подробности по состоянию федеральных трасс: ремонт, перекрытие движения и так далее. Еще раз обращаюсь к жителям и гостям региона. Если объединим усилия, то переломим ситуацию. Аккуратность и внимательность за рулем — первый шаг к безопасности. Своей и тех, кто вам дорог», — отметил Моор в своей публикации. Он добавил, что смертельные ДТП на трассах Тюменской области происходят, в основном, из-за превышения скоростного режима и выездов на встречную полосу. Виновниками аварий чаще всего становятся водители транзитных автомобилей. Чтобы снизить количество нарушений правил дорожного движения, на тюменских трассах могут установить дополнительные камеры видеонаблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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