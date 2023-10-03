Telegram поможет бороться с аварийностью на тюменских трассах

В Тюменской области создадут telegram-чаты для водителей

В Тюменской области создадут telegram-чаты для тюменских водителей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за роста ДТП на дорогах Тюменской области компания «Уралуправтодор» запустит telegram-чаты для водителей, где они смогут в реальном времени узнать информацию о состоянии федеральных трасс. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

«„Уралуправтодор“ запустит telegram-чаты для водителей, где они смогут узнать все подробности по состоянию федеральных трасс: ремонт, перекрытие движения и так далее. Еще раз обращаюсь к жителям и гостям региона. Если объединим усилия, то переломим ситуацию. Аккуратность и внимательность за рулем — первый шаг к безопасности. Своей и тех, кто вам дорог», — отметил Моор в своей публикации.

Он добавил, что смертельные ДТП на трассах Тюменской области происходят, в основном, из-за превышения скоростного режима и выездов на встречную полосу. Виновниками аварий чаще всего становятся водители транзитных автомобилей. Чтобы снизить количество нарушений правил дорожного движения, на тюменских трассах могут установить дополнительные камеры видеонаблюдения.