Врачи центра Илизарова провели сложную операцию жительнице Забайкалья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские врачи центра им. Илизарова совместно с инженерами из Новосибирска провели сложную операцию пациентке из Забайкальского края с большим дефектом таза. Женщине установили титановый имплантат. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

«72-летняя женщина попала в медцентре с нестабильностью эндопротеза. В результате длительно нерешаемой проблемы, у пациента сформировался большой дефект тазовой кости в области вертлужной впадины. Партнерство с инженерами из Новосибирска позволило расширить технологические подходы к данной проблеме. Из титана был напечатан индивидуальный имплантат сложной формы для будущего эндопротеза тазобедренного сустава», — написано в группе «НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ» в соцсети «ВКонтакте». Операция длилась четыре часа.

Дорогостоящая операция для женщины была сделана бесплатно в рамках клинической апробации. Это уже вторая пациентка из Забайкальского края, которой врачи центра им. Илизарова установили индивидуальный тазовый компонент с использованием 3D-технологий.

Ранее URA.RU писало, что курганские врачи сделали эксклюзивную операцию на черепе ребенка. Еще несколько сложных операций врачами центра Илизарова были проведены подросткам из ЛНР.