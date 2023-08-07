Курганские врачи центра им. Илизарова совместно с инженерами из Новосибирска провели сложную операцию пациентке из Забайкальского края с большим дефектом таза. Женщине установили титановый имплантат. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
«72-летняя женщина попала в медцентре с нестабильностью эндопротеза. В результате длительно нерешаемой проблемы, у пациента сформировался большой дефект тазовой кости в области вертлужной впадины. Партнерство с инженерами из Новосибирска позволило расширить технологические подходы к данной проблеме. Из титана был напечатан индивидуальный имплантат сложной формы для будущего эндопротеза тазобедренного сустава», — написано в группе «НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ» в соцсети «ВКонтакте». Операция длилась четыре часа.
Дорогостоящая операция для женщины была сделана бесплатно в рамках клинической апробации. Это уже вторая пациентка из Забайкальского края, которой врачи центра им. Илизарова установили индивидуальный тазовый компонент с использованием 3D-технологий.
Ранее URA.RU писало, что курганские врачи сделали эксклюзивную операцию на черепе ребенка. Еще несколько сложных операций врачами центра Илизарова были проведены подросткам из ЛНР.
Врачи центра Илизарова сделали сложную операцию на тазе жительнице Забайкальского края
Фото: группа «НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ» в соцсети «ВКонтакте»
Курганские врачи центра им. Илизарова совместно с инженерами из Новосибирска провели сложную операцию пациентке из Забайкальского края с большим дефектом таза. Женщине установили титановый имплантат. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. «72-летняя женщина попала в медцентре с нестабильностью эндопротеза. В результате длительно нерешаемой проблемы, у пациента сформировался большой дефект тазовой кости в области вертлужной впадины. Партнерство с инженерами из Новосибирска позволило расширить технологические подходы к данной проблеме. Из титана был напечатан индивидуальный имплантат сложной формы для будущего эндопротеза тазобедренного сустава», — написано в группе «НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ» в соцсети «ВКонтакте». Операция длилась четыре часа. Дорогостоящая операция для женщины была сделана бесплатно в рамках клинической апробации. Это уже вторая пациентка из Забайкальского края, которой врачи центра им. Илизарова установили индивидуальный тазовый компонент с использованием 3D-технологий. Ранее URA.RU писало, что курганские врачи сделали эксклюзивную операцию на черепе ребенка. Еще несколько сложных операций врачами центра Илизарова были проведены подросткам из ЛНР.