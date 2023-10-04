VPN-провайдер подал в суд на Роскомнадзор

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Ранее HideMy.name уже включали в реестр запрещенных сайтов Фото:

VPN-провайдер HideMy.name подал иск к Роскомнадзору (РКН) с требованием снять с него блокировку, так как сервис не внесен в реестр запрещенных. Исковое заявление подали в Таганский суд Москвы белизской компанией (оффшорная юрисдикция) hidemy.network Ltd. (юрлицо VPN-провайдера).

«Истец просит признать незаконной блокировку сайта HideMy.name, осуществляющуюся с июля 2023 года посредством ТСПУ (технических средств противодействия угрозам — оборудование, которое операторы должны ставить на сетях по закону о „суверенном рунете“ с декабря 2021 года)», — передает текст иска «Коммерсант». В 2017 сервис уже блокировали, в 2018 включили в реестр запрещенных сайтов, однако в июне 2019 года сервису удалось оспорить блокировку в суде.

В компании отметили, что ТСПУ предназначены для предупреждения угроз системам связи, а VPN-сервис «не может представлять угрозу чему-либо». Гендиректор сервиса Маркус Саар сказал газете, что компанию не предупредили о нарушении.

Ранее на портале правовых актов появилась информация о том, что Роскомнадзор начнет блокировать сайты с информацией о VPN-сервисах. Приказ будет действовать с 1 марта 2024 года до 1 сентября 2029 года. Блокировке подвергнутся сайты с информацией, описывающей действия и позволяющие получить доступ к заблокированным в РФ ресурсам.

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VPN-провайдер HideMy.name подал иск к Роскомнадзору (РКН) с требованием снять с него блокировку, так как сервис не внесен в реестр запрещенных. Исковое заявление подали в Таганский суд Москвы белизской компанией (оффшорная юрисдикция) hidemy.network Ltd. (юрлицо VPN-провайдера). «Истец просит признать незаконной блокировку сайта HideMy.name, осуществляющуюся с июля 2023 года посредством ТСПУ (технических средств противодействия угрозам — оборудование, которое операторы должны ставить на сетях по закону о „суверенном рунете“ с декабря 2021 года)», — передает текст иска «Коммерсант». В 2017 сервис уже блокировали, в 2018 включили в реестр запрещенных сайтов, однако в июне 2019 года сервису удалось оспорить блокировку в суде. В компании отметили, что ТСПУ предназначены для предупреждения угроз системам связи, а VPN-сервис «не может представлять угрозу чему-либо». Гендиректор сервиса Маркус Саар сказал газете, что компанию не предупредили о нарушении. Ранее на портале правовых актов появилась информация о том, что Роскомнадзор начнет блокировать сайты с информацией о VPN-сервисах. Приказ будет действовать с 1 марта 2024 года до 1 сентября 2029 года. Блокировке подвергнутся сайты с информацией, описывающей действия и позволяющие получить доступ к заблокированным в РФ ресурсам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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