Роскомнадзор начнет блокировать сайты с информацией о VPN-сервисах 19 сентября 2023 в 01:55 Размер текста - 17 + Роскомнадзор будут бороться с данными о способах использования запрещенных цифровых ресурсов Фото: Денис Моргунов © URA.RU После утверждения проекта Роскомнадзор сможет блокировать страницы с информацией о VPN-сервисах. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Роскомнадзор сможет блокировать сайты, которые «рекламируют или убеждают» в «привлекательности использования программ и методов для доступа к запрещенным ресурсам», указано в проекте закона . К запрещенным относятся те, которые распространяют экстремистскую, террористическую, порнографическую или иную незаконную информацию. Ранее Минцифры выступило с предложением наделить Роскомнадзор этими полномочиями. Приказ будет действовать с 1 марта следующего года и до 1 сентября 2029 года. После утверждения проекта Роскомнадзор сможет блокировать страницы с информацией о VPN-сервисах. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Роскомнадзор сможет блокировать сайты, которые «рекламируют или убеждают» в «привлекательности использования программ и методов для доступа к запрещенным ресурсам», указано в проекте закона. К запрещенным относятся те, которые распространяют экстремистскую, террористическую, порнографическую или иную незаконную информацию. Ранее Минцифры выступило с предложением наделить Роскомнадзор этими полномочиями. Приказ будет действовать с 1 марта следующего года и до 1 сентября 2029 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям