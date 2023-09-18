18 сентября 2023

Роскомнадзор начнет блокировать сайты с информацией о VPN-сервисах

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Роскомнадзор будут бороться с данными о способах использования запрещенных цифровых ресурсов Фото:

После утверждения проекта Роскомнадзор сможет блокировать страницы с информацией о VPN-сервисах. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Роскомнадзор сможет блокировать сайты, которые «рекламируют или убеждают» в «привлекательности использования программ и методов для доступа к запрещенным ресурсам», указано в проекте закона. К запрещенным относятся те, которые распространяют экстремистскую, террористическую, порнографическую или иную незаконную информацию.

Ранее Минцифры выступило с предложением наделить Роскомнадзор этими полномочиями. Приказ будет действовать с 1 марта следующего года и до 1 сентября 2029 года.

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После утверждения проекта Роскомнадзор сможет блокировать страницы с информацией о VPN-сервисах. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Роскомнадзор сможет блокировать сайты, которые «рекламируют или убеждают» в «привлекательности использования программ и методов для доступа к запрещенным ресурсам», указано в проекте закона. К запрещенным относятся те, которые распространяют экстремистскую, террористическую, порнографическую или иную незаконную информацию. Ранее Минцифры выступило с предложением наделить Роскомнадзор этими полномочиями. Приказ будет действовать с 1 марта следующего года и до 1 сентября 2029 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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