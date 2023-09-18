Роскомнадзор начнет блокировать сайты с информацией о VPN-сервисах

После утверждения проекта Роскомнадзор сможет блокировать страницы с информацией о VPN-сервисах. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Роскомнадзор сможет блокировать сайты, которые «рекламируют или убеждают» в «привлекательности использования программ и методов для доступа к запрещенным ресурсам», указано в проекте закона. К запрещенным относятся те, которые распространяют экстремистскую, террористическую, порнографическую или иную незаконную информацию.
Ранее Минцифры выступило с предложением наделить Роскомнадзор этими полномочиями. Приказ будет действовать с 1 марта следующего года и до 1 сентября 2029 года.
После утверждения проекта Роскомнадзор сможет блокировать страницы с информацией о VPN-сервисах. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Роскомнадзор сможет блокировать сайты, которые «рекламируют или убеждают» в «привлекательности использования программ и методов для доступа к запрещенным ресурсам», указано в проекте закона. К запрещенным относятся те, которые распространяют экстремистскую, террористическую, порнографическую или иную незаконную информацию. Ранее Минцифры выступило с предложением наделить Роскомнадзор этими полномочиями. Приказ будет действовать с 1 марта следующего года и до 1 сентября 2029 года.