Бывшего вице-мэра Чебаркуля оставили в колонии

04 октября 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Алексей Сафонов в восьмой раз безуспешно пытается покинуть колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшего вице-мэра Чебаркуля (Челябинская область) Алексея Сафонова, осужденного в 2017 году на девять лет за получение взяток, оставили в колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, Сафонов просил заменить неотбытый срок принудительными работами. «Осужденным в Кыштымский городской суд направлено ходатайство о замене наказания более мягким видом — принудительными работами. Суд с учетом мнения прокурора о нецелесообразности удовлетворения ходатайства отказал осужденному в замене наказания», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Это уже не первое ходатайство бывшего сити-менеджера о смягчении наказания. До этого он уже семь раз пытался выйти на свободу. Все прошения Сафонова суд отклонил. Сафонова задержали в феврале 2015 года при попытке передать взятку в 30 тысяч рублей региональному уполномоченному в сфере ЖКХ Анатолию Вершинину. В ходе следствия подтвердились доводы о том, что Сафонов также причастен к получению многомиллионной взятки за покровительство при заключении муниципальных контрактов. Суд посчитал представленные доказательства аргументированными и в мае 2017 года бывшего главу городского округа отправили в колонию строгого режима на срок девять лет.

Бывшего вице-мэра Чебаркуля (Челябинская область) Алексея Сафонова, осужденного в 2017 году на девять лет за получение взяток, оставили в колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, Сафонов просил заменить неотбытый срок принудительными работами. «Осужденным в Кыштымский городской суд направлено ходатайство о замене наказания более мягким видом — принудительными работами. Суд с учетом мнения прокурора о нецелесообразности удовлетворения ходатайства отказал осужденному в замене наказания», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Это уже не первое ходатайство бывшего сити-менеджера о смягчении наказания. До этого он уже семь раз пытался выйти на свободу. Все прошения Сафонова суд отклонил. Сафонова задержали в феврале 2015 года при попытке передать взятку в 30 тысяч рублей региональному уполномоченному в сфере ЖКХ Анатолию Вершинину. В ходе следствия подтвердились доводы о том, что Сафонов также причастен к получению многомиллионной взятки за покровительство при заключении муниципальных контрактов. Суд посчитал представленные доказательства аргументированными и в мае 2017 года бывшего главу городского округа отправили в колонию строгого режима на срок девять лет.