03 октября 2023

Бывшего вице-мэра Чебаркуля оставили в колонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сафонов. Челябинск, сафонов алексей
Алексей Сафонов в восьмой раз безуспешно пытается покинуть колонию Фото:

Бывшего вице-мэра Чебаркуля (Челябинская область) Алексея Сафонова, осужденного в 2017 году на девять лет за получение взяток, оставили в колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, Сафонов просил заменить неотбытый срок принудительными работами.

«Осужденным в Кыштымский городской суд направлено ходатайство о замене наказания более мягким видом — принудительными работами. Суд с учетом мнения прокурора о нецелесообразности удовлетворения ходатайства отказал осужденному в замене наказания», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Это уже не первое ходатайство бывшего сити-менеджера о смягчении наказания. До этого он уже семь раз пытался выйти на свободу. Все прошения Сафонова суд отклонил.

Сафонова задержали в феврале 2015 года при попытке передать взятку в 30 тысяч рублей региональному уполномоченному в сфере ЖКХ Анатолию Вершинину. В ходе следствия подтвердились доводы о том, что Сафонов также причастен к получению многомиллионной взятки за покровительство при заключении муниципальных контрактов. Суд посчитал представленные доказательства аргументированными и в мае 2017 года бывшего главу городского округа отправили в колонию строгого режима на срок девять лет.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшего вице-мэра Чебаркуля (Челябинская область) Алексея Сафонова, осужденного в 2017 году на девять лет за получение взяток, оставили в колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, Сафонов просил заменить неотбытый срок принудительными работами. «Осужденным в Кыштымский городской суд направлено ходатайство о замене наказания более мягким видом — принудительными работами. Суд с учетом мнения прокурора о нецелесообразности удовлетворения ходатайства отказал осужденному в замене наказания», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Это уже не первое ходатайство бывшего сити-менеджера о смягчении наказания. До этого он уже семь раз пытался выйти на свободу. Все прошения Сафонова суд отклонил. Сафонова задержали в феврале 2015 года при попытке передать взятку в 30 тысяч рублей региональному уполномоченному в сфере ЖКХ Анатолию Вершинину. В ходе следствия подтвердились доводы о том, что Сафонов также причастен к получению многомиллионной взятки за покровительство при заключении муниципальных контрактов. Суд посчитал представленные доказательства аргументированными и в мае 2017 года бывшего главу городского округа отправили в колонию строгого режима на срок девять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...