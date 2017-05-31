{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,52
Динамика за 2 недели
Евро 62,95
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 мая 2017
30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Челябинской области
13:33  31 мая 2017 0

Теневой хозяин челябинского города арестован в зале суда. Впереди — 9 лет строгого режима

Сафонов. Челябинск, сафонов
Четвертая судимость чебаркульского вице-мэра стала самой тяжелойФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший вице-мэр Чебаркуля Алексей Сафонов проведет в колонии строгого режима 9 лет и выплатит 11 млн рублей в виде штрафа. Такое решение принял 30 мая Миасский городской суд, в зале которого и был взят под стражу экс-чиновник.

Как пояснили «URA.RU» в суде, Сафонова признали виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Выводы следствия о получении Сафоновым в 2010—2012 годах взяток на три миллиона рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов полностью подтвердилась. Показания на него дал директор миасского ООО «ПЭК „Теплоснабжение“» Евгений Лебедев. По обвинению в коммерческом подкупе коммунального омбудсмена Челябинской области Сафонов был оправдан. Статья о злоупотреблении должностными полномочиями «выпала» из дела за истечением срока давности.

Это уже четвертая судимость Сафонова, в свое время считавшегося теневым хозяином курортного города на Южном Урале и связанного с печально известной миасской ОПГ «Турбазовские». В 2014 году, когда положение в курируемой им коммунальной сфере Чебаркуля вышло за рамки разумного, Сафонов пытался судиться с «URA.RU», но безуспешно.

Затем для Сафонова началась черная полоса. Уголовные дела возбуждались одно за другим, и, едва успев выйти из СИЗО под залог в миллион рублей, экс-чиновник практически сразу угодил обратно, попытавшись склонить коммунального омбудсмена Анатолия Вершинина к лоббированиию интересов компании жены. Предложенная сумма поразила полицейских, которых оповестил общественник: Сафонов пытался купить его за 10 тысяч рублей.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров