Финансовую олимпиаду в Сочи посетят школьники из 19 стран мира

04 октября 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

В образовательном центре «Сириус» проходит международная олимпиада по финансовой безопасности для школьников 8-10 классов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Международная Олимпиада по финансовой безопасности, финальный этап которой проходит в образовательном центре «Сириус», охватила более шести млн школьников с четырех континентов и 19 стран. Победители получат льготы при поступлении в лучшие вузы и возможность трудоустроиться в крупнейшие финансовые организации. Об этом сообщил председатель оргкомитета по подготовке Олимпиады, зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. «За три года олимпиада по финансовой безопасности стала настоящим молодежным движением, объединяющим миллионы молодых людей по всему миру. Сегодня это международная площадка по обмену знаний и выращиванию профессиональных кадров для общемировой системы финансовой безопасности. В этом году в Сочи приехали порядка 500 ребят из России и еще 18 стран. Участие в олимпиаде дает не просто ценный опыт: победители и призеры получают особые льготы при поступлении в ведущие вузы, а также возможность устроиться на престижную интересную работу в крупнейших финансовых организациях страны», — отметил Дмитрий Чернышенко. Финальный этап международной Олимпиады по финансовой безопасности проходит в Сочи в образовательном центре «Сириус». Мероприятие продлится с 2 по 6 октября. Олимпиада нацелена на расширение кругозора школьников в области экономической безопасности стран, их банковских систем, а также в области информатики и обществознания. В ней принимают участие дети 8-10 классов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Международная Олимпиада по финансовой безопасности, финальный этап которой проходит в образовательном центре «Сириус», охватила более шести млн школьников с четырех континентов и 19 стран. Победители получат льготы при поступлении в лучшие вузы и возможность трудоустроиться в крупнейшие финансовые организации. Об этом сообщил председатель оргкомитета по подготовке Олимпиады, зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. «За три года олимпиада по финансовой безопасности стала настоящим молодежным движением, объединяющим миллионы молодых людей по всему миру. Сегодня это международная площадка по обмену знаний и выращиванию профессиональных кадров для общемировой системы финансовой безопасности. В этом году в Сочи приехали порядка 500 ребят из России и еще 18 стран. Участие в олимпиаде дает не просто ценный опыт: победители и призеры получают особые льготы при поступлении в ведущие вузы, а также возможность устроиться на престижную интересную работу в крупнейших финансовых организациях страны», — отметил Дмитрий Чернышенко. Финальный этап международной Олимпиады по финансовой безопасности проходит в Сочи в образовательном центре «Сириус». Мероприятие продлится с 2 по 6 октября. Олимпиада нацелена на расширение кругозора школьников в области экономической безопасности стран, их банковских систем, а также в области информатики и обществознания. В ней принимают участие дети 8-10 классов.