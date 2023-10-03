Авторы показали готовый проект второй очереди кампуса УрФУ в Новокольцовском. Фото

Новый кампус УрФУ в Новокольцовском оборудуют десятками лабораторий

04 октября 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Проект второй очереди презентовали министру строительства РФ Иреку Файзуллину Фото: Размик Закарян, URA.RU В Екатеринбурге скоро начнется строительство второй очереди кампуса Уральского федерального университета в микрорайоне Новокольцовский. К существующим общежитиям добавятся три новых учебных корпуса: институтов радиоэлектроники и экономики и управления, а также специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) с общежитием. Подробности проекта раскрыли в рамках строительного форума 100+ Techno Build, который проходит в Екатеринбурге. В Новокольцовском уже есть инфраструктура УрФУ — пять общежитий, здание общественного центра, медицинский пункт, поле-трансформер. До 2025 года планируется сделать вторую очередь кампуса — три учебных центра и экосистему «Космос», созданием которой занимается Корпорация развития среднего Урала. В новых корпусах смогут учиться 8,6 тысяч человек. «Когда мы приступали к проектированию корпусов, то опирались на сжатые сроки. 100 тысяч квадратных метров сложных, технологически оснащенных площадей не возвести, не применяя некую технологию универсальности. Поэтому мы избрали форму сот — с точки зрения конструктива и наполнения аудиторий она универсальна, но у объектов есть отличительные особенности. Сдача намечена на ноябрь 2025 года, но мы полагаем, что будут политические требования ввести либо частично, либо полностью к сентябрю. Будем смотреть на динамику финансирования», — рассказал Данил Значков, заместитель гендиректора по спецпроектам «Синара — Девелопмент», которая выступает подрядчиком. В первом учебном центре разместится Институт радиоэлектроники и информационных технологий. Проект предусматривает создание 19 лабораторий, 85 учебных и компьютерных классов, коворкинги, открытые зоны для самостоятельной работы и конференц-зал на 700 мест. Общая площадь здания — 40,3 тысячи квадратов. А выходить окна Института будут на технопарки экосистемы «Космос». Специфика Института экономики и управления навеяла проектировщиков на сравнение офисником, но по итогу корпус получился намного сложнее. «Момент, который заслуживает отдельного внимания — создание общих универсальных пространств, где в живом диалоге люди могут проводить образовательный процесс как самостоятельно, так и с преподавателями», — отметил Значков. Общая площадь здания — 36 тысяч квадратных метров. Помимо 74 учебных аудиторий здесь появятся 41 лаборатория, коворкинг, видеостудия. Третий корпус — здание для СУНЦ. Авторы проекта признаются, что оно оказалось самым сложным. Здесь будут учиться школьники, и это накладывает определенные обязательства как с точки зрения безопасности, так и по функциональному назначению. Первый проект, который презентовали УрФУ, показался слишком формальным, поэтому его пришлось оперативно переделать. В итоге приняли концепцию, которая предусматривает строительство в центре здания небольшого атриума, от него в разные стороны расходятся четыре учебных блока. Между ними — помещения столовой, спортивного зала, в перспективе — общежитие, которое будет связано с основным корпусом теплым переходом. Ранее URA.RU сообщало, что на площадке, где вскоре начнется строительство второй очереди кампуса УрФУ, побывал министр строительства РФ Ирек Файзуллин. Проект федеральному чиновнику презентовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В Институте радиоэлектроники будут, в том числе, лаборатории под грифами «совершенно секретно» Фото предоставлено проектировщиком Окна Института радиоэлектроники будут выходить как раз на технопарки Фото предоставлено проектировщиком Площадь Института экономики и управления — 36 тысяч квадратных метров Фото предоставлено проектировщиком Проект здания для СУНЦ сделали со второго раза. Первый вариант был более формальный, что не понравилось УрФУ Фото предоставлено проектировщиком Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге скоро начнется строительство второй очереди кампуса Уральского федерального университета в микрорайоне Новокольцовский. К существующим общежитиям добавятся три новых учебных корпуса: институтов радиоэлектроники и экономики и управления, а также специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) с общежитием. Подробности проекта раскрыли в рамках строительного форума 100+ Techno Build, который проходит в Екатеринбурге. В Новокольцовском уже есть инфраструктура УрФУ — пять общежитий, здание общественного центра, медицинский пункт, поле-трансформер. До 2025 года планируется сделать вторую очередь кампуса — три учебных центра и экосистему «Космос», созданием которой занимается Корпорация развития среднего Урала. В новых корпусах смогут учиться 8,6 тысяч человек. «Когда мы приступали к проектированию корпусов, то опирались на сжатые сроки. 100 тысяч квадратных метров сложных, технологически оснащенных площадей не возвести, не применяя некую технологию универсальности. Поэтому мы избрали форму сот — с точки зрения конструктива и наполнения аудиторий она универсальна, но у объектов есть отличительные особенности. Сдача намечена на ноябрь 2025 года, но мы полагаем, что будут политические требования ввести либо частично, либо полностью к сентябрю. Будем смотреть на динамику финансирования», — рассказал Данил Значков, заместитель гендиректора по спецпроектам «Синара — Девелопмент», которая выступает подрядчиком. В первом учебном центре разместится Институт радиоэлектроники и информационных технологий. Проект предусматривает создание 19 лабораторий, 85 учебных и компьютерных классов, коворкинги, открытые зоны для самостоятельной работы и конференц-зал на 700 мест. Общая площадь здания — 40,3 тысячи квадратов. А выходить окна Института будут на технопарки экосистемы «Космос». Специфика Института экономики и управления навеяла проектировщиков на сравнение офисником, но по итогу корпус получился намного сложнее. «Момент, который заслуживает отдельного внимания — создание общих универсальных пространств, где в живом диалоге люди могут проводить образовательный процесс как самостоятельно, так и с преподавателями», — отметил Значков. Общая площадь здания — 36 тысяч квадратных метров. Помимо 74 учебных аудиторий здесь появятся 41 лаборатория, коворкинг, видеостудия. Третий корпус — здание для СУНЦ. Авторы проекта признаются, что оно оказалось самым сложным. Здесь будут учиться школьники, и это накладывает определенные обязательства как с точки зрения безопасности, так и по функциональному назначению. Первый проект, который презентовали УрФУ, показался слишком формальным, поэтому его пришлось оперативно переделать. В итоге приняли концепцию, которая предусматривает строительство в центре здания небольшого атриума, от него в разные стороны расходятся четыре учебных блока. Между ними — помещения столовой, спортивного зала, в перспективе — общежитие, которое будет связано с основным корпусом теплым переходом. Ранее URA.RU сообщало, что на площадке, где вскоре начнется строительство второй очереди кампуса УрФУ, побывал министр строительства РФ Ирек Файзуллин. Проект федеральному чиновнику презентовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.