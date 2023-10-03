03 октября 2023

В сети появилось видео с места взрыва на месторождении нефти в ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , топливо, пламя, энергетика, попутный газ, огонь, природа, выбросы, атмосфера, экология, факел нефтяной
Очевидцы сняли пожар на месторождении и пострадавшего Фото:

В сети появилось видео с места взрыва на Камынском месторождении нефти в Сургутском районе ХМАО. На странице «Подслушано в Лянторе» социальной сети «ВКонтакте» очевидцы разместили видео с места ЧП.

«Долбануть нереально же может… Вон скорая, обгорел пацанчик», — комментирует автор видео, который в это время проезжал по автодороге Лянтор-Нижнесортымский.

В полиции ХМАО агентству сообщили, что следственный комитет уже ведет расследование ЧП. «Произошел хлопок, есть пострадавший. Следственный комитет расследует обстоятельства происшествия», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Ранее URA.RU писало, что на Камынском месторождении нефти в Сургутском районе ХМАО произошел взрыв. Пострадавшего увезли на скорой в больницу Сургута.

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В сети появилось видео с места взрыва на Камынском месторождении нефти в Сургутском районе ХМАО. На странице «Подслушано в Лянторе» социальной сети «ВКонтакте» очевидцы разместили видео с места ЧП. «Долбануть нереально же может… Вон скорая, обгорел пацанчик», — комментирует автор видео, который в это время проезжал по автодороге Лянтор-Нижнесортымский. В полиции ХМАО агентству сообщили, что следственный комитет уже ведет расследование ЧП. «Произошел хлопок, есть пострадавший. Следственный комитет расследует обстоятельства происшествия», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры. Ранее URA.RU писало, что на Камынском месторождении нефти в Сургутском районе ХМАО произошел взрыв. Пострадавшего увезли на скорой в больницу Сургута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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