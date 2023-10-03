Очевидцы сняли пожар на месторождении и пострадавшего Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В сети появилось видео с места взрыва на Камынском месторождении нефти в Сургутском районе ХМАО. На странице «Подслушано в Лянторе» социальной сети «ВКонтакте» очевидцы разместили видео с места ЧП.

«Долбануть нереально же может… Вон скорая, обгорел пацанчик», — комментирует автор видео, который в это время проезжал по автодороге Лянтор-Нижнесортымский.

В полиции ХМАО агентству сообщили, что следственный комитет уже ведет расследование ЧП. «Произошел хлопок, есть пострадавший. Следственный комитет расследует обстоятельства происшествия», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Ранее URA.RU писало, что на Камынском месторождении нефти в Сургутском районе ХМАО произошел взрыв. Пострадавшего увезли на скорой в больницу Сургута.