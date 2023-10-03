Глава коммунистов ЯНАО выступила против закрытия молочной кухни

Глава КПРФ считает, что молочные кухни нужно оставить Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Глава ямальского отделения КПРФ Елена Кукушкина поддержала жителей округа, которые выступили против закрытия молочной кухни. Об этом она рассказала на своей официальной странице во «ВКонтакте».

«Знаю, что сейчас подписей собрано еще больше и молочная кухня очень нужна нашему городу», — написала она. Кукушкина прикрепила фото обращения к губернатору округа Дмитрию Артюхову от комитета госдумы.

Молочные кухни остались только в Салехарде и Лабытнанги. Теперь родители будут получать сертификаты, на которые продукцию можно приобрести в «Пятерочке» и на «Озон». Однако жители региона массово протестуют и требуют не закрывать молочные кухне. По мнению ямальцев, детей, таким образом, лишают натуральной продукции.

В правительстве региона URA.RU пояснили, что семьи с детьми смогут покупать молочную продукцию с помощью электронного сертификата. Пилот был запущен этой весной в Надыме и Пангодах и получил высокую оценку от жителей региона. Питание можно приобрести в магазинах «Пятерочка» или через «Озон». Продукция аналогична той, что выдают на молочных кухнях округа: пастеризованная, термообработанная. Всего 20 наименований. Ежемесячный номинал в зависимости от льготной категории и составляет до 6 500 рублей.