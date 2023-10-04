В Госдуме назвали сроки введения новой системы высшего образования

Афанасьев: в 2025 году в РФ введут новую систему образования
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Общество Знание: лекция для студентов УрГЭУ. Екатеринбург, ургэу, уральский государственный экономический университет
Для введения новой системы высшего образования создадут специальный макет, сообщил Дмитрий Афанасьев Фото:

В РФ с 1 сентября 2025 года введут новую национальную систему высшего образования в вузах. Об этом рассказал замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

«Можно обозначить <…> сроки внедрения — это 1 сентября 2025 года», — сказал Афанасьев в ходе заседания комитета по науке и высшему образованию в Госдуме, передает РИА Новости. Для этого должен быть разработан новый макет, а также на основании него утверждены новые федеральные образовательные стандарты.

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В РФ с 1 сентября 2025 года введут новую национальную систему высшего образования в вузах. Об этом рассказал замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. «Можно обозначить <…> сроки внедрения — это 1 сентября 2025 года», — сказал Афанасьев в ходе заседания комитета по науке и высшему образованию в Госдуме, передает РИА Новости. Для этого должен быть разработан новый макет, а также на основании него утверждены новые федеральные образовательные стандарты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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