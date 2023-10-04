В Госдуме назвали сроки введения новой системы высшего образования

Для введения новой системы высшего образования создадут специальный макет, сообщил Дмитрий Афанасьев
В РФ с 1 сентября 2025 года введут новую национальную систему высшего образования в вузах. Об этом рассказал замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.
«Можно обозначить <…> сроки внедрения — это 1 сентября 2025 года», — сказал Афанасьев в ходе заседания комитета по науке и высшему образованию в Госдуме, передает РИА Новости. Для этого должен быть разработан новый макет, а также на основании него утверждены новые федеральные образовательные стандарты.
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