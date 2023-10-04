В Тракторозаводском районе Челябинска закроют движение трамваев

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, рельсы, трамвайные пути, трамвай
Ограничения коснутся трамваев №5, №15, №18 и №22 Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска с 4 по 5 октября закроют движение трамваев на пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Движение трамваев через перекресток улиц Горького и Первой Пятилетки будет закрыто с 20:00 4 октября до 05:00 5 октября. Ограничения вводятся связи с асфальтированием перекрестка», — пояснили в пресс-службе.

Трамвай №5 будет направлен по маршруту «Автовокзал — Карла Маркса — Депо №1». Маршрут №15 от улицы Чичерина и маршрут №18 будут следовать до ЧЭМК. Трамвай №22 проследует по маршруту «Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Депо №1». В Ленинском районе будет ходить трамвай №12 от улицы Чистопольской до Харлова.

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В Тракторозаводском районе Челябинска с 4 по 5 октября закроют движение трамваев на пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «Движение трамваев через перекресток улиц Горького и Первой Пятилетки будет закрыто с 20:00 4 октября до 05:00 5 октября. Ограничения вводятся связи с асфальтированием перекрестка», — пояснили в пресс-службе. Трамвай №5 будет направлен по маршруту «Автовокзал — Карла Маркса — Депо №1». Маршрут №15 от улицы Чичерина и маршрут №18 будут следовать до ЧЭМК. Трамвай №22 проследует по маршруту «Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Депо №1». В Ленинском районе будет ходить трамвай №12 от улицы Чистопольской до Харлова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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