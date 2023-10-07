Сургутян приглашают в храм на органные концерты с музыкой из «Властелина колец»

08 октября 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

В сургутском храме состоится органный концерт, на котором исполнят композиции из «Властелина колец» Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Сургуте для жителей города осенью проведут органные концерты с музыкой из телесериала «Властелин колец». Концерты пройдут в одном из городских храмов, сообщили организаторы в соцсети.



«В Сургуте прозвучит музыка из фильма „Властелин колец“ в аранжировке для органа, вистла и волынки», — говорится в афише, размещенной в группе «Концерты органной музыки | Сургут» в социальной сети «Вконтакте». Также для любителей фэнтези исполнят композиции из телесериала «Хроники Нарнии».



Осенью на других площадках также запланирован ряд концертных программ. Среди них, например, концерт Кубанского казачьего хора в Нижневартовске. А в Урае и Югорске состоятся выступления аккордеониста Петра Дранги.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте пройдет концерт памяти лидера группы «Король и Шут». Алексей Горшенев выступит на сцене с программой «Песни брата».

В Сургуте для жителей города осенью проведут органные концерты с музыкой из телесериала «Властелин колец». Концерты пройдут в одном из городских храмов, сообщили организаторы в соцсети. «В Сургуте прозвучит музыка из фильма „Властелин колец“ в аранжировке для органа, вистла и волынки», — говорится в афише, размещенной в группе «Концерты органной музыки | Сургут» в социальной сети «Вконтакте». Также для любителей фэнтези исполнят композиции из телесериала «Хроники Нарнии». Осенью на других площадках также запланирован ряд концертных программ. Среди них, например, концерт Кубанского казачьего хора в Нижневартовске. А в Урае и Югорске состоятся выступления аккордеониста Петра Дранги. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте пройдет концерт памяти лидера группы «Король и Шут». Алексей Горшенев выступит на сцене с программой «Песни брата».