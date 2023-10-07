07 октября 2023
06 октября 2023

Сургутян приглашают в храм на органные концерты с музыкой из «Властелина колец»

© Служба новостей «URA.RU»
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Орган и виолончель. Югра-Классик. Ханты-Мансийск, ноты, музыка, органист
В сургутском храме состоится органный концерт, на котором исполнят композиции из «Властелина колец» Фото:

В Сургуте для жителей города осенью проведут органные концерты с музыкой из телесериала «Властелин колец». Концерты пройдут в одном из городских храмов, сообщили организаторы в соцсети.

«В Сургуте прозвучит музыка из фильма „Властелин колец“ в аранжировке для органа, вистла и волынки», — говорится в афише, размещенной в группе «Концерты органной музыки | Сургут» в социальной сети «Вконтакте». Также для любителей фэнтези исполнят композиции из телесериала «Хроники Нарнии».

Осенью на других площадках также запланирован ряд концертных программ. Среди них, например, концерт Кубанского казачьего хора в Нижневартовске. А в Урае и Югорске состоятся выступления аккордеониста Петра Дранги.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте пройдет концерт памяти лидера группы «Король и Шут». Алексей Горшенев выступит на сцене с программой «Песни брата».

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В Сургуте для жителей города осенью проведут органные концерты с музыкой из телесериала «Властелин колец». Концерты пройдут в одном из городских храмов, сообщили организаторы в соцсети. «В Сургуте прозвучит музыка из фильма „Властелин колец“ в аранжировке для органа, вистла и волынки», — говорится в афише, размещенной в группе «Концерты органной музыки | Сургут» в социальной сети «Вконтакте». Также для любителей фэнтези исполнят композиции из телесериала «Хроники Нарнии». Осенью на других площадках также запланирован ряд концертных программ. Среди них, например, концерт Кубанского казачьего хора в Нижневартовске. А в Урае и Югорске состоятся выступления аккордеониста Петра Дранги. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте пройдет концерт памяти лидера группы «Король и Шут». Алексей Горшенев выступит на сцене с программой «Песни брата».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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