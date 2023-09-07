В Сургуте пройдет концерт памяти лидера группы «Король и Шут»

В Сургуте с памятным концертом выступит брат лидера группы «Король и Шут» Алексей Горшенев. Концерт состоится 25 ноября в развлекательном комплексе «Вавилон». Информация об этом размещена на сайте «Сургут-концерт».
«Алексей Горшенев выступит с концертом „Песни брата“, который посвящен памяти Михаилу Горшеневу, основателю и вокалисту группы „Король и Шут“», — говорится в афише. Стоимость билетов составляет от 3 000 до 6 000 рублей. Концертный зал «Вавилона» рассчитан на 249 посадочных мест с танцполом, на момент публикации больше половины из них были еще свободны.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Сургута вызвал ажиотаж концерт Тюменского филармонического оркестра. Сургутяне раскупили билеты на концерт, который состоится 8 сентября.
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