07 сентября 2023

В Сургуте пройдет концерт памяти лидера группы «Король и Шут»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игра Высшей лиги КВН «Встреча выпускников». Екатеринбург, король и шут, квн
Стоимость билетов на концерт от 3 000 рублей Фото:

В Сургуте с памятным концертом выступит брат лидера группы «Король и Шут» Алексей Горшенев. Концерт состоится 25 ноября в развлекательном комплексе «Вавилон». Информация об этом размещена на сайте «Сургут-концерт».

«Алексей Горшенев выступит с концертом „Песни брата“, который посвящен памяти Михаилу Горшеневу, основателю и вокалисту группы „Король и Шут“», — говорится в афише. Стоимость билетов составляет от 3 000 до 6 000 рублей. Концертный зал «Вавилона» рассчитан на 249 посадочных мест с танцполом, на момент публикации больше половины из них были еще свободны.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Сургута вызвал ажиотаж концерт Тюменского филармонического оркестра. Сургутяне раскупили билеты на концерт, который состоится 8 сентября.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте с памятным концертом выступит брат лидера группы «Король и Шут» Алексей Горшенев. Концерт состоится 25 ноября в развлекательном комплексе «Вавилон». Информация об этом размещена на сайте «Сургут-концерт». «Алексей Горшенев выступит с концертом „Песни брата“, который посвящен памяти Михаилу Горшеневу, основателю и вокалисту группы „Король и Шут“», — говорится в афише. Стоимость билетов составляет от 3 000 до 6 000 рублей. Концертный зал «Вавилона» рассчитан на 249 посадочных мест с танцполом, на момент публикации больше половины из них были еще свободны. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Сургута вызвал ажиотаж концерт Тюменского филармонического оркестра. Сургутяне раскупили билеты на концерт, который состоится 8 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...