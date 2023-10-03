В ЯНАО иномарка сбила на «зебре» ребенка на самокате. Видео

04 октября 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

В Тарко-Сале водитель иномарки сбил ребенка на самокате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) ребенок на самокате попал под колеса Subaru на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба окружной автоинспекции. «В Тарко-Сале 12-летний подросток на электросамокате сбит сегодня днем автомобилем Subaru на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Победы. Предварительно, ребенок выехал на пешеходный переход, не спешившись», — сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ямала в официальном telegram-канале.



Медики проверяют состояние здоровья ребенка и характер полученных травм. В настоящее время сотрудники выясняют все обстоятельства ДТП. Госавтоинспекция напоминает, что при движении на велосипеде или самокате по тротуару при необходимости пересечения улицы по пешеходному переходу необходимо спешиться и вести транспортное средство в руках.

В Тарко-Сале (ЯНАО) ребенок на самокате попал под колеса Subaru на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба окружной автоинспекции. «В Тарко-Сале 12-летний подросток на электросамокате сбит сегодня днем автомобилем Subaru на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Победы. Предварительно, ребенок выехал на пешеходный переход, не спешившись», — сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ямала в официальном telegram-канале. Медики проверяют состояние здоровья ребенка и характер полученных травм. В настоящее время сотрудники выясняют все обстоятельства ДТП. Госавтоинспекция напоминает, что при движении на велосипеде или самокате по тротуару при необходимости пересечения улицы по пешеходному переходу необходимо спешиться и вести транспортное средство в руках.