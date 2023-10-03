03 октября 2023

В ЯНАО иномарка сбила на «зебре» ребенка на самокате. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тарко-Сале водитель иномарки сбил ребенка на самокате Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) ребенок на самокате попал под колеса Subaru на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба окружной автоинспекции.

«В Тарко-Сале 12-летний подросток на электросамокате сбит сегодня днем автомобилем Subaru на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Победы. Предварительно, ребенок выехал на пешеходный переход, не спешившись», — сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ямала в официальном telegram-канале.

Медики проверяют состояние здоровья ребенка и характер полученных травм. В настоящее время сотрудники выясняют все обстоятельства ДТП. Госавтоинспекция напоминает, что при движении на велосипеде или самокате по тротуару при необходимости пересечения улицы по пешеходному переходу необходимо спешиться и вести транспортное средство в руках.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) ребенок на самокате попал под колеса Subaru на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба окружной автоинспекции. «В Тарко-Сале 12-летний подросток на электросамокате сбит сегодня днем автомобилем Subaru на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Победы. Предварительно, ребенок выехал на пешеходный переход, не спешившись», — сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ямала в официальном telegram-канале. Медики проверяют состояние здоровья ребенка и характер полученных травм. В настоящее время сотрудники выясняют все обстоятельства ДТП. Госавтоинспекция напоминает, что при движении на велосипеде или самокате по тротуару при необходимости пересечения улицы по пешеходному переходу необходимо спешиться и вести транспортное средство в руках.
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