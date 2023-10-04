МИД Польши раскрыл тайный заговор в Европе вокруг Украины

МИД Польши: Украина и Германия заключили тайное соглашение

04 октября 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

Тесный союз Польши и Украины стал «опасным моментом для немецкого доминирования» в Европе Фото: Official White House / Adam Schultz Польша обвинила Берлин в разжигании ссоры между Варшавой и Киевом ради политической выгоды. Возможно, между странами существует секретное соглашение. Об этом сообщил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик. «Возможно, между Украиной и Германией существовало скрытое соглашение о том, что, если мы сменим польское правительство, произойдет ускоренное вступление [Киева в ЕС]», — передает слова Мулярчика газета Financial Times . По его словам, Евросоюз находится под сильным влиянием Германии. Мулярчик также обвинил Германию в подстрекательстве к ссоре между Варшавой и Киевом ради политической выгоды. Он отметил, что тесный союз Польши и Украины вскоре после начала СВО стал «опасным моментом для немецкого доминирования» в Европе. В последнее время отношения Польши и Украины заметно обострились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна. Варшава также заявила, что не намерена передавать Киеву новое вооружение, которое закупает для укрепления своей армии.

Польша обвинила Берлин в разжигании ссоры между Варшавой и Киевом ради политической выгоды. Возможно, между странами существует секретное соглашение. Об этом сообщил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик. «Возможно, между Украиной и Германией существовало скрытое соглашение о том, что, если мы сменим польское правительство, произойдет ускоренное вступление [Киева в ЕС]», — передает слова Мулярчика газета Financial Times. По его словам, Евросоюз находится под сильным влиянием Германии. Мулярчик также обвинил Германию в подстрекательстве к ссоре между Варшавой и Киевом ради политической выгоды. Он отметил, что тесный союз Польши и Украины вскоре после начала СВО стал «опасным моментом для немецкого доминирования» в Европе. В последнее время отношения Польши и Украины заметно обострились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна. Варшава также заявила, что не намерена передавать Киеву новое вооружение, которое закупает для укрепления своей армии.