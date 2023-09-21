Польша отказала Украине в поставках оружия 21 сентября 2023 в 23:26 Размер текста - 17 + Дуда допустил передачу Украине старого вооружения Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша не намерена передавать Украине новое вооружение, которое закупает для укрепления своей армии. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда. «Мы не можем передавать наше новое вооружение, которое сейчас мы покупаем за миллиарды для польской армии, чтобы укрепить ее, укрепить безопасность Польши, кому-то другому. Кому угодно», — передает заявление Дуды польское издание TVN24. Власти Польши в настоящее время занимаются закупкой новых танков Abrams, систем Patriot и HIMARS. Дуда сообщил, что по соглашению с Украиной, Польша поставляет Киеву самоходные гаубицы Krab. По мере поступления нового вооружения, польские власти рассматривают возможность передачи старого вооружения Украине. Ранее Польша отказалась проставлять оружие Киеву, так как ей необходимо вооружить собственную армию. Собственная безопасность для польских властей в приоритете. Польша не намерена передавать Украине новое вооружение, которое закупает для укрепления своей армии. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда. «Мы не можем передавать наше новое вооружение, которое сейчас мы покупаем за миллиарды для польской армии, чтобы укрепить ее, укрепить безопасность Польши, кому-то другому. Кому угодно», — передает заявление Дуды польское издание TVN24. Власти Польши в настоящее время занимаются закупкой новых танков Abrams, систем Patriot и HIMARS. Дуда сообщил, что по соглашению с Украиной, Польша поставляет Киеву самоходные гаубицы Krab. По мере поступления нового вооружения, польские власти рассматривают возможность передачи старого вооружения Украине. Ранее Польша отказалась проставлять оружие Киеву, так как ей необходимо вооружить собственную армию. Собственная безопасность для польских властей в приоритете. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям