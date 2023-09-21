21 сентября 2023

Польша отказала Украине в поставках оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Анджей Дуда, stock
Дуда допустил передачу Украине старого вооружения Фото:
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Польша не намерена передавать Украине новое вооружение, которое закупает для укрепления своей армии. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.

«Мы не можем передавать наше новое вооружение, которое сейчас мы покупаем за миллиарды для польской армии, чтобы укрепить ее, укрепить безопасность Польши, кому-то другому. Кому угодно», — передает заявление Дуды польское издание TVN24.

Власти Польши в настоящее время занимаются закупкой новых танков Abrams, систем Patriot и HIMARS. Дуда сообщил, что по соглашению с Украиной, Польша поставляет Киеву самоходные гаубицы Krab. По мере поступления нового вооружения, польские власти рассматривают возможность передачи старого вооружения Украине.

Ранее Польша отказалась проставлять оружие Киеву, так как ей необходимо вооружить собственную армию. Собственная безопасность для польских властей в приоритете.

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Польша не намерена передавать Украине новое вооружение, которое закупает для укрепления своей армии. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда. «Мы не можем передавать наше новое вооружение, которое сейчас мы покупаем за миллиарды для польской армии, чтобы укрепить ее, укрепить безопасность Польши, кому-то другому. Кому угодно», — передает заявление Дуды польское издание TVN24. Власти Польши в настоящее время занимаются закупкой новых танков Abrams, систем Patriot и HIMARS. Дуда сообщил, что по соглашению с Украиной, Польша поставляет Киеву самоходные гаубицы Krab. По мере поступления нового вооружения, польские власти рассматривают возможность передачи старого вооружения Украине. Ранее Польша отказалась проставлять оружие Киеву, так как ей необходимо вооружить собственную армию. Собственная безопасность для польских властей в приоритете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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