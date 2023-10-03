В ХМАО мошенники развели семью на 18 миллионов рублей

Оба супруга из-за мошенников исчерпали свой кредитный потенциал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семья из Сургута (ХМАО) перевела мошенникам около 18 миллионов рублей в процессе фиктивного расследования. Супружеская пара, поняв, что ее обманули, подала заявление в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Сургута.

«32-летняя сургутянка рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредиты. Далее ей поступил звонок от мнимого представителя банка, <…> который также предложил аннулировать оформленные займы», — сообщили в пресс-службе сургутской полиции. «Банкир» посоветовал женщине удалить старый счет и перевести все средства на резервный, с которого невозможно будет их обналичить.

Следующий звонок заявительнице поступил якобы от сотрудника силовой структуры, который пообещал раскрыть «преступную цепочку» и предложил сотрудничество. В мессенджере женщина получала инструкции от «следователя». По совету мошенника женщина купила новый телефон, установила на него программу для онлайн-оплаты и оформила кредиты в разных банках на общую сумму 11 125 000 рублей. Эти деньги женщина перевела на счета, указанные неизвестными.

Когда сургутянка исчерпала свой кредитный потенциал, она уговорила мужа «помочь правоохранителям», после чего мужчина в течение нескольких дней оформил займы на сумму более 6 750 000 рублей. Когда и его кредитный потенциал был исчерпан, супруги поняли, что их обманули, и написали заявление в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Аферистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) местная жительница две недели общалась с мошенниками, представившимися сотрудниками банка, и перевела им более 20 миллионов рублей. Как сообщили в полиции, неизвестные убедили женщину, что на нее оформляют кредит и ей необходимо перевести деньги на безопасный счет.