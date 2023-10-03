03 октября 2023

В ХМАО мошенники развели семью на 18 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
Оба супруга из-за мошенников исчерпали свой кредитный потенциал Фото:

Семья из Сургута (ХМАО) перевела мошенникам около 18 миллионов рублей в процессе фиктивного расследования. Супружеская пара, поняв, что ее обманули, подала заявление в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Сургута.

«32-летняя сургутянка рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредиты. Далее ей поступил звонок от мнимого представителя банка, <…> который также предложил аннулировать оформленные займы», — сообщили в пресс-службе сургутской полиции. «Банкир» посоветовал женщине удалить старый счет и перевести все средства на резервный, с которого невозможно будет их обналичить.

Следующий звонок заявительнице поступил якобы от сотрудника силовой структуры, который пообещал раскрыть «преступную цепочку» и предложил сотрудничество. В мессенджере женщина получала инструкции от «следователя». По совету мошенника женщина купила новый телефон, установила на него программу для онлайн-оплаты и оформила кредиты в разных банках на общую сумму 11 125 000 рублей. Эти деньги женщина перевела на счета, указанные неизвестными.

Когда сургутянка исчерпала свой кредитный потенциал, она уговорила мужа «помочь правоохранителям», после чего мужчина в течение нескольких дней оформил займы на сумму более 6 750 000 рублей. Когда и его кредитный потенциал был исчерпан, супруги поняли, что их обманули, и написали заявление в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Аферистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) местная жительница две недели общалась с мошенниками, представившимися сотрудниками банка, и перевела им более 20 миллионов рублей. Как сообщили в полиции, неизвестные убедили женщину, что на нее оформляют кредит и ей необходимо перевести деньги на безопасный счет.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семья из Сургута (ХМАО) перевела мошенникам около 18 миллионов рублей в процессе фиктивного расследования. Супружеская пара, поняв, что ее обманули, подала заявление в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Сургута. «32-летняя сургутянка рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредиты. Далее ей поступил звонок от мнимого представителя банка, <…> который также предложил аннулировать оформленные займы», — сообщили в пресс-службе сургутской полиции. «Банкир» посоветовал женщине удалить старый счет и перевести все средства на резервный, с которого невозможно будет их обналичить. Следующий звонок заявительнице поступил якобы от сотрудника силовой структуры, который пообещал раскрыть «преступную цепочку» и предложил сотрудничество. В мессенджере женщина получала инструкции от «следователя». По совету мошенника женщина купила новый телефон, установила на него программу для онлайн-оплаты и оформила кредиты в разных банках на общую сумму 11 125 000 рублей. Эти деньги женщина перевела на счета, указанные неизвестными. Когда сургутянка исчерпала свой кредитный потенциал, она уговорила мужа «помочь правоохранителям», после чего мужчина в течение нескольких дней оформил займы на сумму более 6 750 000 рублей. Когда и его кредитный потенциал был исчерпан, супруги поняли, что их обманули, и написали заявление в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Аферистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) местная жительница две недели общалась с мошенниками, представившимися сотрудниками банка, и перевела им более 20 миллионов рублей. Как сообщили в полиции, неизвестные убедили женщину, что на нее оформляют кредит и ей необходимо перевести деньги на безопасный счет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...