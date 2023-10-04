Глава минстроя РФ Файзуллин рассказал, в какую сторону изменился Екатеринбург за два года

Глава минстроя РФ Файзуллин: Екатеринбург имеет все показатели для успеха

Ирек Файзуллин приехал в Екатеринбург на строительный «Иннопром» Фото: Размик Закарян, URA.RU

У министра строительства РФ Ирека Файзуллина, прилетевшего в Екатеринбург на форум 100+ Techno Build, осталось положительное впечатление от города. По его мнению, уральская столица имеет все показатели, чтобы и дальше успешно развиваться. Об этом министр заявил во время брифинга в рамках строительного форума, передает корреспондент URA.RU.

«Два года назад я был на площадках, которые сегодня активно застроены. Уже месяц идет техническая обкатка трамвая [в Академический], проехали по Объездной дороге, которая разгрузила город, посетили кампус [УрФУ] мирового уровня, посмотрели деревню Универсиады, Дворец водных видов спорта. Все направления мы поддерживаем и считаем, что Екатеринбург как крупнейшая агломерация имеет все показатели для успешного дальнейшего развития. Город чистенький, впечатление самое положительное», — отметил Ирек Файзуллин.

Ранее URA.RU сообщало, что глава минстроя побывал на площадке, где вскоре начнется строительство второй очереди кампуса УрФУ. Также Ирек Файзуллин осмотрел стенды строительной выставки и познакомился с новыми проектами уральских девелоперов.