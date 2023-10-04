Куйвашев провел федеральному министру экскурсию по «строительному Иннопрому»

Глава минстроя РФ Файзуллин осмотрел стенды строительного форума в Екатеринбурге

Ирек Файзуллин познакомился с проектами уральских девелоперов Фото: Размик Закарян, URA.RU

Министр строительства РФ Ирек Файзуллин посетил форум 100+ Techno Build, который проходит в Екатеринбурге, и познакомился с проектами свердловских застройщиков. Компанию ему составили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента в УрФО Владимир Якушев, передает корреспондент URA.RU.

Обход стендов глава минстроя начал с первого павильона, где были представлены уральские девелоперы. Ирека Файзуллина познакомили с проектом реконструкции гостиницы «Большой Урал» в Екатеринбурге, из которой компания «Принцип» планирует сделать многофункциональный общественный центр, а также с проектом нового района Екатеринбурга — Горнощитского, которым занимается группа «Кортрос» (застройщик Академического).

Федеральный чиновник побывал также на стендах других якорных девелоперов. «УГМК-Застройщик» презентовала на выставке новый проект в Кемерово. Там построят восемь башен, одна из них высотой 150 метров. «Синара — Девелопмент» показала проект второй очереди кампуса УрФУ.

Также Ирек Файзуллин осмотрел и два других павильона, где свои наработки показывали производственники и разработчики со всей страны и компании, занимающиеся благоустройством городской среды. По итогам мероприятия правительство Свердловской области подписало с федеральным минстроем соглашение о совместном развитии форума 100+ TechnoBuild.

«Перспективный отраслевой конгресс, который уже десять лет проводится в Екатеринбурге, должен стать настоящей площадкой для формирования мировой строительной повестки. Ранее губернатор Евгений Куйвашев уже заявлял о том, что 100+ имеет все шансы на то, чтобы в ближайшем будущем перерасти в „строительный ИННОПРОМ“», — отметили в департаменте информационной политики региона.