Прокуратура обнаружила нарушения при строительстве скандальной дороги в ХМАО

Прокуратура обнаружила нарушения при строительстве дороги в Югорске (ХМАО), против которой выступали жители. Официальный ответ ведомства, содержанием которого горожане поделились с URA.RU, подтвердил, что на улице Магистральной невозможно построить четырехполосную трассу: расстояние между домов меньше, чем в проекте дороги.
«Проверка показала, что существующая застройка улицы не позволяет реализовать проект автодороги, который предусматривает расстояние между красными линиями в 40 метров. Строительные работы выполняются с дефектами: боковая стенка водосборного лотка имеет повреждения, стыки бордюров не заделаны цементом», — указано в документе.
В комиссию входили представители Управления автодорог ХМАО, отдела Росреестра по Югре, ОГИБДД по Югорску, властей города, Югорскэнергогаза, Северавтодора. Прокуратура вынесла представление в адрес мэра Югорска, потребовав устранить нарушения.
Ранее URA.RU писало, что жители Югорска (ХМАО) написали к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить строительство четырехполосной дороги в городе. До этого они обращались к губернатору ХМАО Наталье Комаровой.
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