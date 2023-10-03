03 октября 2023

Прокуратура обнаружила нарушения при строительстве скандальной дороги в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, щебень, дорога, 16 микрорайон, заозерный
Прокуратура подтвердила, что расстояние между домами не позволяет построить широкую дорогу Фото:

Прокуратура обнаружила нарушения при строительстве дороги в Югорске (ХМАО), против которой выступали жители. Официальный ответ ведомства, содержанием которого горожане поделились с URA.RU, подтвердил, что на улице Магистральной невозможно построить четырехполосную трассу: расстояние между домов меньше, чем в проекте дороги.

«Проверка показала, что существующая застройка улицы не позволяет реализовать проект автодороги, который предусматривает расстояние между красными линиями в 40 метров. Строительные работы выполняются с дефектами: боковая стенка водосборного лотка имеет повреждения, стыки бордюров не заделаны цементом», — указано в документе.

В комиссию входили представители Управления автодорог ХМАО, отдела Росреестра по Югре, ОГИБДД по Югорску, властей города, Югорскэнергогаза, Северавтодора. Прокуратура вынесла представление в адрес мэра Югорска, потребовав устранить нарушения.

Ранее URA.RU писало, что жители Югорска (ХМАО) написали к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить строительство четырехполосной дороги в городе. До этого они обращались к губернатору ХМАО Наталье Комаровой.

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Прокуратура обнаружила нарушения при строительстве дороги в Югорске (ХМАО), против которой выступали жители. Официальный ответ ведомства, содержанием которого горожане поделились с URA.RU, подтвердил, что на улице Магистральной невозможно построить четырехполосную трассу: расстояние между домов меньше, чем в проекте дороги. «Проверка показала, что существующая застройка улицы не позволяет реализовать проект автодороги, который предусматривает расстояние между красными линиями в 40 метров. Строительные работы выполняются с дефектами: боковая стенка водосборного лотка имеет повреждения, стыки бордюров не заделаны цементом», — указано в документе. В комиссию входили представители Управления автодорог ХМАО, отдела Росреестра по Югре, ОГИБДД по Югорску, властей города, Югорскэнергогаза, Северавтодора. Прокуратура вынесла представление в адрес мэра Югорска, потребовав устранить нарушения. Ранее URA.RU писало, что жители Югорска (ХМАО) написали к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить строительство четырехполосной дороги в городе. До этого они обращались к губернатору ХМАО Наталье Комаровой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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