04 сентября 2023

Жители ХМАО, которые выступают против строительства дороги, написали повторное обращение к Путину

Жители Югорска пожаловались президенту на нарушения при строительстве дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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В обращении к Президенту жители Югорска указали на нарушения при проектировании и строительстве дороги Фото:

Жители Югорска (ХМАО) написали повторное обращение в Президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить строительство четырехполосной дороги в городе. Югорчане, живущие на улице Магистральной, рассказали корреспонденту URA.RU, что прежнее обращение Администрация Президента направила властям округа, которые вернули жалобу в мэрию.

«В августе отправили первое письмо Путину, Администрация Президента перенаправила жалобу властям ХМАО, а округ поручил мэрии Югорска разобраться с вопросом. Власти города сами являются заказчиками проекта и не заинтересованы в его изменении, поэтому результат проведенной проверки, по нашему мнению, необъективен. Хотим, чтобы нас услышали и провели независимую проверку, учли пожелания жителей улицы», — считают жители Югорска. В своем письме они указали на то, что при проектировании и строительстве дороги допущены нарушения.

Агентство направило запрос в Администрацию Президента, чтобы выяснить, на каком этапе находится рассмотрение обращения. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что жители Югорска пожаловались на строительство четырехполосной дороги главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Заявления в районный следственный комитет и окружным властям, по словам югорчан, не принесли ожидаемого результата.

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Жители Югорска (ХМАО) написали повторное обращение в Президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить строительство четырехполосной дороги в городе. Югорчане, живущие на улице Магистральной, рассказали корреспонденту URA.RU, что прежнее обращение Администрация Президента направила властям округа, которые вернули жалобу в мэрию. «В августе отправили первое письмо Путину, Администрация Президента перенаправила жалобу властям ХМАО, а округ поручил мэрии Югорска разобраться с вопросом. Власти города сами являются заказчиками проекта и не заинтересованы в его изменении, поэтому результат проведенной проверки, по нашему мнению, необъективен. Хотим, чтобы нас услышали и провели независимую проверку, учли пожелания жителей улицы», — считают жители Югорска. В своем письме они указали на то, что при проектировании и строительстве дороги допущены нарушения. Агентство направило запрос в Администрацию Президента, чтобы выяснить, на каком этапе находится рассмотрение обращения. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что жители Югорска пожаловались на строительство четырехполосной дороги главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Заявления в районный следственный комитет и окружным властям, по словам югорчан, не принесли ожидаемого результата.
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© Служба новостей «URA.RU»
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