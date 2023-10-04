04 октября 2023

Челябинская компания построит три высотки в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская компания построит в Заозерном районе новый ЖК Фото:

Компания «СЗ «Мегагруп» из Челябинска построит новый жилой комплекс в Заозерном районе Кургана. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

«ООО «СЗ «Мегагруп», г. Челябинск. Разрешение на строительство многоквартирных жилых домов (строение №2 и №3) по адресу: г. Курган, 8 микрорайон, №5», — говорится в документе. Летом компании уже выдалось разрешение на возведение первого объекта.

Согласно информации с сайта застройщики, в новом ЖК один многоэтажный дом будет иметь от 1-6 подъездов. В двух других новостройки будут состоять из трех подъездов. Первый дом планируют сдать в четвертом квартале 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что новый челябинский застройщик зашел на курганский рынок. Компания «Мегагруп» займется строительством многоэтажек на земельном участке площадью более 35 тысяч квадратов. До этого жилой застройкой в Курганской области также начали заниматься челябинские подрядчики — «Домострой», «Ин-Строй» и «КПД Заказчик».

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Компания «СЗ «Мегагруп» из Челябинска построит новый жилой комплекс в Заозерном районе Кургана. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «ООО «СЗ «Мегагруп», г. Челябинск. Разрешение на строительство многоквартирных жилых домов (строение №2 и №3) по адресу: г. Курган, 8 микрорайон, №5», — говорится в документе. Летом компании уже выдалось разрешение на возведение первого объекта. Согласно информации с сайта застройщики, в новом ЖК один многоэтажный дом будет иметь от 1-6 подъездов. В двух других новостройки будут состоять из трех подъездов. Первый дом планируют сдать в четвертом квартале 2024 года. Ранее URA.RU писало, что новый челябинский застройщик зашел на курганский рынок. Компания «Мегагруп» займется строительством многоэтажек на земельном участке площадью более 35 тысяч квадратов. До этого жилой застройкой в Курганской области также начали заниматься челябинские подрядчики — «Домострой», «Ин-Строй» и «КПД Заказчик».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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