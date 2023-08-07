Новый челябинский застройщик заходит на курганский рынок. Скрин

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Ремонтные работы на автодороге по проспекту Мальцева. Курган, строители, ремонтники, новострой, рабочие, стройка, заозерный
Застройкой Заозерного района займется еще одна компания из Челябинска (архивное фото) Фото:

Челябинская компания «СЗ «Мегагруп» построит в Заозерном районе Кургана многоэтажный жилой дом. Об этом сообщается на сайте мэрии. Ранее на строительный рынок уже зашли три застройщика из соседнего региона — «Домострой», «Ин-Строй» и «КПД Заказчик».

«ООО «СЗ «Мегагруп», г. Челябинск. Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в 8 микрорайоне Кургана», — говорится в документе. Площадь земельного участка составляет более 35 тысяч квадратных метров.

Ранее URA.RU писало о том, что челябинская компания застроит микрорайон Кургана малоэтажными домами. Еще один застройщик из Челябинска занимается комплексной застройкой курганского села, в которое власти хотят переселить погорельцев. В первом микрорайоне Заозерного высотку построит челябинский застройщик «КПД Заказчик».

Челябинский застройщик построит многоэтажный дом в 8 микрорайоне Заозерного
Челябинский застройщик построит многоэтажный дом в 8 микрорайоне Заозерного

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Челябинская компания «СЗ «Мегагруп» построит в Заозерном районе Кургана многоэтажный жилой дом. Об этом сообщается на сайте мэрии. Ранее на строительный рынок уже зашли три застройщика из соседнего региона — «Домострой», «Ин-Строй» и «КПД Заказчик». «ООО «СЗ «Мегагруп», г. Челябинск. Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в 8 микрорайоне Кургана», — говорится в документе. Площадь земельного участка составляет более 35 тысяч квадратных метров. Ранее URA.RU писало о том, что челябинская компания застроит микрорайон Кургана малоэтажными домами. Еще один застройщик из Челябинска занимается комплексной застройкой курганского села, в которое власти хотят переселить погорельцев. В первом микрорайоне Заозерного высотку построит челябинский застройщик «КПД Заказчик».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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