Челябинская компания «СЗ «Мегагруп» построит в Заозерном районе Кургана многоэтажный жилой дом. Об этом сообщается на сайте мэрии. Ранее на строительный рынок уже зашли три застройщика из соседнего региона — «Домострой», «Ин-Строй» и «КПД Заказчик».
«ООО «СЗ «Мегагруп», г. Челябинск. Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в 8 микрорайоне Кургана», — говорится в документе. Площадь земельного участка составляет более 35 тысяч квадратных метров.
Ранее URA.RU писало о том, что челябинская компания застроит микрорайон Кургана малоэтажными домами. Еще один застройщик из Челябинска занимается комплексной застройкой курганского села, в которое власти хотят переселить погорельцев. В первом микрорайоне Заозерного высотку построит челябинский застройщик «КПД Заказчик».
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