Завершившая карьеру солистка Пермского балета займется пилатесом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Студия пилатеса «ARNOA pilates». Екатеринбург , пилатес, ARNOA pilates
Вместо балетного класса артистка пойдет в зал пилатеса (архивное фото) Фото:

Артистка Пермского театра оперы и балета Анна Пушвинцева-Поистогова, завершившая карьеру солистки, решила заняться пилатесом. Она заняла пост заведующей балетной труппой театра, но сама выступать не планирует. Разве что в небольшой эпизодической роли, рассказала она в интервью пресс-службе театра оперы и балета.

«Солировать — нет, не планирую, но, если сложится такая ситуация, смогу выйти в эпизодической роли, которая не требует регулярных занятий у станка. Вместо балетного класса пойду на пилатес — я мечтаю об этом уже пять лет, пора исполнять мечты», — сказала Пушвинцева-Поистогова.

Как ранее рассказывало URA.RU, Пушвинцева-Поистогова завершила танцевальную карьеру, на сцене она в последний раз выступит 7 октября в спектакле Иржи Килиана «Свадебка». По признанию артистки, возглавить балетную труппу ей предложили еще пять лет назад, но тогда она была не готова бросить танец. Сейчас же время пришло.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Артистка Пермского театра оперы и балета Анна Пушвинцева-Поистогова, завершившая карьеру солистки, решила заняться пилатесом. Она заняла пост заведующей балетной труппой театра, но сама выступать не планирует. Разве что в небольшой эпизодической роли, рассказала она в интервью пресс-службе театра оперы и балета. «Солировать — нет, не планирую, но, если сложится такая ситуация, смогу выйти в эпизодической роли, которая не требует регулярных занятий у станка. Вместо балетного класса пойду на пилатес — я мечтаю об этом уже пять лет, пора исполнять мечты», — сказала Пушвинцева-Поистогова. Как ранее рассказывало URA.RU, Пушвинцева-Поистогова завершила танцевальную карьеру, на сцене она в последний раз выступит 7 октября в спектакле Иржи Килиана «Свадебка». По признанию артистки, возглавить балетную труппу ей предложили еще пять лет назад, но тогда она была не готова бросить танец. Сейчас же время пришло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...