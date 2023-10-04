Завершившая карьеру солистка Пермского балета займется пилатесом

Вместо балетного класса артистка пойдет в зал пилатеса (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Артистка Пермского театра оперы и балета Анна Пушвинцева-Поистогова, завершившая карьеру солистки, решила заняться пилатесом. Она заняла пост заведующей балетной труппой театра, но сама выступать не планирует. Разве что в небольшой эпизодической роли, рассказала она в интервью пресс-службе театра оперы и балета.

«Солировать — нет, не планирую, но, если сложится такая ситуация, смогу выйти в эпизодической роли, которая не требует регулярных занятий у станка. Вместо балетного класса пойду на пилатес — я мечтаю об этом уже пять лет, пора исполнять мечты», — сказала Пушвинцева-Поистогова.

Как ранее рассказывало URA.RU, Пушвинцева-Поистогова завершила танцевальную карьеру, на сцене она в последний раз выступит 7 октября в спектакле Иржи Килиана «Свадебка». По признанию артистки, возглавить балетную труппу ей предложили еще пять лет назад, но тогда она была не готова бросить танец. Сейчас же время пришло.