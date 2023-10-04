Аптека пермской ГКБ имени Граля прекратит работу из-за увольнения сотрудников

Из аптеки при больнице имени Граля увольняются все сотрудники (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аптека при пермской больнице имени Граля в середине октября 2023 года прекратит работу. Причиной послужило увольнение всех ее сотрудников. Об этом сказано в прощальном письме заведующей аптеки.

«В распоряжении журналистов оказалось письмо заведующей аптекой Марины Копытовой. Она прощается с коллегами и объясняет причины собственного увольнения. Из подразделения ГКБ имени Граля также уходят два провизора и оператор ЭВМ. Больше сотрудников в аптеке нет», — сообщает 59.RU.

В своем письме заведующая уточнила, что главврач больницы Сергей Клепцин подписал все заявления об увольнении. По словам Марины Копытовой, коллективу аптеки не удалось урегулировать все вопросы с Клепциным и его замом по экономике. Речь о кадровом дефиците и увеличении рабочей нагрузки, а также постоянном недоверии и придирках со стороны начальства, сообщила заведующая. Она также отметила, что главврач неверно формировал заявки на лекарства в ходе торгов.

Еще одним поводом для увольнения, по словам женщины, послужила проверка ТФОМС. По ее итогам должен быть издан приказ, по которому заведующую назначат ответственной за сдачу отчетов в денежном выражении, с чем фармацевт не согласна. Журналисты 59.RU через краевой минздрав направили запрос главврачу больницы имени Граля с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.