Сбербанк отсудил у пермяка 42 тысячи за то, что тот затопил соседа

Пермяк решил оспорить решение суда, но проиграл Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Перми по решению суда остался должен 42 тысячи рублей страховой компании «Сбербанк Страхование» за то, что затопил соседа. Сумму выплаченной страховки компания решила взыскать с виновника, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда.

«Решением мирового судьи судебного участка № 6 Мотовилихинского судебного района Перми ответчика в пользу ООО СК „Сбербанк Страхование“ взысканы в счет возмещения ущерба 42 437,81 рубля и расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 473,13 рубля», — говорится в решении. Позже ответчик пытался оспорить решение суда, но в апелляции ему было отказано.

Ранее пермяк залил квартиру соседа, чем нанес ему материальный ущерб. Так как собственник поврежденной квартиры застраховал свое имущество в компании «Сбербанк Страхование», то ему выплатили страховку в размере 42 тысячи рублей на ремонт жилья. Позже компания обратилась в суд, чтобы взыскать страховую сумму с соседа своего клиента.