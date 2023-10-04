Сбербанк отсудил у пермяка 42 тысячи за то, что тот затопил соседа

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Пермяк решил оспорить решение суда, но проиграл Фото:

Житель Перми по решению суда остался должен 42 тысячи рублей страховой компании «Сбербанк Страхование» за то, что затопил соседа. Сумму выплаченной страховки компания решила взыскать с виновника, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда.

«Решением мирового судьи судебного участка № 6 Мотовилихинского судебного района Перми ответчика в пользу ООО СК „Сбербанк Страхование“ взысканы в счет возмещения ущерба 42 437,81 рубля и расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 473,13 рубля», — говорится в решении. Позже ответчик пытался оспорить решение суда, но в апелляции ему было отказано.

Ранее пермяк залил квартиру соседа, чем нанес ему материальный ущерб. Так как собственник поврежденной квартиры застраховал свое имущество в компании «Сбербанк Страхование», то ему выплатили страховку в размере 42 тысячи рублей на ремонт жилья. Позже компания обратилась в суд, чтобы взыскать страховую сумму с соседа своего клиента.

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Житель Перми по решению суда остался должен 42 тысячи рублей страховой компании «Сбербанк Страхование» за то, что затопил соседа. Сумму выплаченной страховки компания решила взыскать с виновника, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «Решением мирового судьи судебного участка № 6 Мотовилихинского судебного района Перми ответчика в пользу ООО СК „Сбербанк Страхование“ взысканы в счет возмещения ущерба 42 437,81 рубля и расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 473,13 рубля», — говорится в решении. Позже ответчик пытался оспорить решение суда, но в апелляции ему было отказано. Ранее пермяк залил квартиру соседа, чем нанес ему материальный ущерб. Так как собственник поврежденной квартиры застраховал свое имущество в компании «Сбербанк Страхование», то ему выплатили страховку в размере 42 тысячи рублей на ремонт жилья. Позже компания обратилась в суд, чтобы взыскать страховую сумму с соседа своего клиента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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