Посол Израиля опозорился, опубликовав видео с гимном нацистов 04 октября 2023 в 18:19 Размер текста - 17 + Девушки-военные исполнили песню «Красная калина» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский опубликовал видео, как девушки из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) исполнили песню «Червона калина». Она считается гимном украинских националистов. «Девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля поют «Ой у лузі червона калина», — написал посол в своем telegram-канале. Эта композиция считается неофициальным гимном украинских националистов. Песня «Червона калина» (в переводе — «Красная калина») появилась еще во время гетманства Богдана Хмельницкого. Однако в последующие годы текст претерпел много редакций. Одна из самых популярных версий содержит слова, призывающие идти в «кровавый поход» на Москву. Именно в этом варианте песня получила известность среди украинских националистов и стала неофициальным гимном организации ОУН-УПА (экстремистская организация, запрещена на территории России). Обновлено: После того как видео стало расходиться по соцсетям и telegram-каналам, Бродский удалил его. Запись с песней пропала из его канала. Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский опубликовал видео, как девушки из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) исполнили песню «Червона калина». Она считается гимном украинских националистов. «Девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля поют «Ой у лузі червона калина», — написал посол в своем telegram-канале. Эта композиция считается неофициальным гимном украинских националистов. Песня «Червона калина» (в переводе — «Красная калина») появилась еще во время гетманства Богдана Хмельницкого. Однако в последующие годы текст претерпел много редакций. Одна из самых популярных версий содержит слова, призывающие идти в «кровавый поход» на Москву. Именно в этом варианте песня получила известность среди украинских националистов и стала неофициальным гимном организации ОУН-УПА (экстремистская организация, запрещена на территории России). Обновлено: После того как видео стало расходиться по соцсетям и telegram-каналам, Бродский удалил его. Запись с песней пропала из его канала. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям