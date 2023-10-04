Посол Израиля опозорился, опубликовав видео с гимном нацистов

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Флаги иностранных государств. Челябинск, израиль, флаг, флаг израиля
Девушки-военные исполнили песню «Красная калина» Фото:

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский опубликовал видео, как девушки из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) исполнили песню «Червона калина». Она считается гимном украинских националистов.

«Девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля поют «Ой у лузі червона калина», — написал посол в своем telegram-канале. Эта композиция считается неофициальным гимном украинских националистов.

Песня «Червона калина» (в переводе — «Красная калина») появилась еще во время гетманства Богдана Хмельницкого. Однако в последующие годы текст претерпел много редакций. Одна из самых популярных версий содержит слова, призывающие идти в «кровавый поход» на Москву. Именно в этом варианте песня получила известность среди украинских националистов и стала неофициальным гимном организации ОУН-УПА (экстремистская организация, запрещена на территории России).

Обновлено:

После того как видео стало расходиться по соцсетям и telegram-каналам, Бродский удалил его. Запись с песней пропала из его канала.

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Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский опубликовал видео, как девушки из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) исполнили песню «Червона калина». Она считается гимном украинских националистов. «Девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля поют «Ой у лузі червона калина», — написал посол в своем telegram-канале. Эта композиция считается неофициальным гимном украинских националистов. Песня «Червона калина» (в переводе — «Красная калина») появилась еще во время гетманства Богдана Хмельницкого. Однако в последующие годы текст претерпел много редакций. Одна из самых популярных версий содержит слова, призывающие идти в «кровавый поход» на Москву. Именно в этом варианте песня получила известность среди украинских националистов и стала неофициальным гимном организации ОУН-УПА (экстремистская организация, запрещена на территории России). Обновлено: После того как видео стало расходиться по соцсетям и telegram-каналам, Бродский удалил его. Запись с песней пропала из его канала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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