Депутат Госдумы объяснила, кого коснется новая система высшего образования

Депутат Горячева: новая система высшего образования коснется не всех студентов

04 октября 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Новую модель высшего образования планируют внедрить в вузах РФ с 1 сентября 2025 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новая модель высшего образования, которую планируют внедрить в вузах РФ с 1 сентября 2025 года, коснется не всех студентов. Ранее поступившие будут учиться по старой схеме, заявила в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев в ходе заседания комитета Госдумы по науке и высшему образованию назвал новые сроки внедрения в вузах страны национальной модели высшего образования. Инновацию планируют запустить с 1 сентября 2025 года. К этому времени должен быть разработан макет новой системы и утверждены федеральные образовательные стандарты. В рамках пилотного проекта принято 4044 человека, из них на платной основе будут учиться более 250 студентов. «Что касается остальных ребят, они могут спокойно доучиваться по старой системе, они получат привычные дипломы. Рисков для доучивающихся нет. Просто пока идет эксперимент», — объяснила Ксения Горячева. Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию подчеркнула, что всего в проекте участвует 10 вузов РФ. «Сейчас в вузах запущен пилотный проект. Будем смотреть, как он заходит, что нужно еще сделать. В проекте участвует 10 высших учебных заведений РФ. У них есть преимущества в том, что они могут внедрить большее число экспериментов. Но это не значит, что не вошедшие в проект вузы замерли и стоят на месте, они также продолжают развиваться. Задача эксперимента — сделать обучение более интересным, более привлекательным, чтобы высшие учебные заведения могли отвечать запросам рынка, чтобы студенты были востребованы», — добавила Горячева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новая модель высшего образования, которую планируют внедрить в вузах РФ с 1 сентября 2025 года, коснется не всех студентов. Ранее поступившие будут учиться по старой схеме, заявила в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев в ходе заседания комитета Госдумы по науке и высшему образованию назвал новые сроки внедрения в вузах страны национальной модели высшего образования. Инновацию планируют запустить с 1 сентября 2025 года. К этому времени должен быть разработан макет новой системы и утверждены федеральные образовательные стандарты. В рамках пилотного проекта принято 4044 человека, из них на платной основе будут учиться более 250 студентов. «Что касается остальных ребят, они могут спокойно доучиваться по старой системе, они получат привычные дипломы. Рисков для доучивающихся нет. Просто пока идет эксперимент», — объяснила Ксения Горячева. Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию подчеркнула, что всего в проекте участвует 10 вузов РФ. «Сейчас в вузах запущен пилотный проект. Будем смотреть, как он заходит, что нужно еще сделать. В проекте участвует 10 высших учебных заведений РФ. У них есть преимущества в том, что они могут внедрить большее число экспериментов. Но это не значит, что не вошедшие в проект вузы замерли и стоят на месте, они также продолжают развиваться. Задача эксперимента — сделать обучение более интересным, более привлекательным, чтобы высшие учебные заведения могли отвечать запросам рынка, чтобы студенты были востребованы», — добавила Горячева.