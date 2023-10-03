Самолет из Тюмени в Москву задержан из-за столкновения со стаей птиц

04 октября 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Борт авиакомпании «Россия» столкнулся со стаей птиц Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Тюмени в Москву был отложен на несколько часов из-за того, что ранее борт столкнулся со стаей птиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. «Во время подготовки воздушного судна к вылету рейса №6362 Тюмень — Москва на фюзеляже были обнаружены следы от столкновения с птицами. Авиакомпания оперативно приняла решение, что рейс будет выполнен на резервном воздушном судне», — пояснили URA.RU в пресс-службе авиакомпании «Россия» Борт должен был вылететь в Москву в 14:05 по местному времени. По данным онлайн-табло аэропорта Рощино на 18:38, регистрация пассажиров на рейс завершена. В авиакомпании отметили, что пассажирам были оказаны все услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами и стандартами перевозчика.

Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Тюмени в Москву был отложен на несколько часов из-за того, что ранее борт столкнулся со стаей птиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. «Во время подготовки воздушного судна к вылету рейса №6362 Тюмень — Москва на фюзеляже были обнаружены следы от столкновения с птицами. Авиакомпания оперативно приняла решение, что рейс будет выполнен на резервном воздушном судне», — пояснили URA.RU в пресс-службе авиакомпании «Россия» Борт должен был вылететь в Москву в 14:05 по местному времени. По данным онлайн-табло аэропорта Рощино на 18:38, регистрация пассажиров на рейс завершена. В авиакомпании отметили, что пассажирам были оказаны все услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами и стандартами перевозчика.