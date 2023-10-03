03 октября 2023

Самолет из Тюмени в Москву задержан из-за столкновения со стаей птиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты в аэропорту Шереметьево, аэропорт, шереметьево, пассажирский самолет, самолет, аэропорт шереметьево, стоянка самолетов
Борт авиакомпании «Россия» столкнулся со стаей птиц Фото:

Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Тюмени в Москву был отложен на несколько часов из-за того, что ранее борт столкнулся со стаей птиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Во время подготовки воздушного судна к вылету рейса №6362 Тюмень — Москва на фюзеляже были обнаружены следы от столкновения с птицами. Авиакомпания оперативно приняла решение, что рейс будет выполнен на резервном воздушном судне», — пояснили URA.RU в пресс-службе авиакомпании «Россия»

Борт должен был вылететь в Москву в 14:05 по местному времени. По данным онлайн-табло аэропорта Рощино на 18:38, регистрация пассажиров на рейс завершена. В авиакомпании отметили, что пассажирам были оказаны все услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами и стандартами перевозчика.

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Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Тюмени в Москву был отложен на несколько часов из-за того, что ранее борт столкнулся со стаей птиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. «Во время подготовки воздушного судна к вылету рейса №6362 Тюмень — Москва на фюзеляже были обнаружены следы от столкновения с птицами. Авиакомпания оперативно приняла решение, что рейс будет выполнен на резервном воздушном судне», — пояснили URA.RU в пресс-службе авиакомпании «Россия» Борт должен был вылететь в Москву в 14:05 по местному времени. По данным онлайн-табло аэропорта Рощино на 18:38, регистрация пассажиров на рейс завершена. В авиакомпании отметили, что пассажирам были оказаны все услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами и стандартами перевозчика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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