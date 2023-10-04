Во время рейда на челябинском рынке 17 мигрантов получили повестки в военкомат

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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
Все бывшие мигранты имеют российское гражданство Фото:

Во время рейда «Нелегал» на рынке Кременкуля под Челябинском 17 бывших мигрантов с гражданством России получили повестки в военкомат. Об этом URA.RU 4 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«На Кременкульском рынке во время рейда операции „Нелегал-2023“ вручено 17 повесток для явки в военкоматы. Их отдали подлежащим воинскому учету лицам, получившим гражданство РФ», — заявили в областном главке.

Еще на двух мужчин составили протоколы по статье 21.5 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей по воинскому учету). Им грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей. На рынке также зафиксировали семь нарушителей миграционного законодательства. Вопрос о принудительном выдворении трех из них будут решать в суде. Сейчас силовики устанавливают личности предпринимателей, у которых незаконно работали мигранты.

Рейд организовали сотрудники миграционного управления МВД при поддержке ОМОН Росгвардии. Были привлечены также региональная прокуратура и военный комиссариат.

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Во время рейда «Нелегал» на рынке Кременкуля под Челябинском 17 бывших мигрантов с гражданством России получили повестки в военкомат. Об этом URA.RU 4 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «На Кременкульском рынке во время рейда операции „Нелегал-2023“ вручено 17 повесток для явки в военкоматы. Их отдали подлежащим воинскому учету лицам, получившим гражданство РФ», — заявили в областном главке. Еще на двух мужчин составили протоколы по статье 21.5 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей по воинскому учету). Им грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей. На рынке также зафиксировали семь нарушителей миграционного законодательства. Вопрос о принудительном выдворении трех из них будут решать в суде. Сейчас силовики устанавливают личности предпринимателей, у которых незаконно работали мигранты. Рейд организовали сотрудники миграционного управления МВД при поддержке ОМОН Росгвардии. Были привлечены также региональная прокуратура и военный комиссариат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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