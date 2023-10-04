04 октября 2023

Греция хочет экспортировать украинское зерно

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Открытие линии подготовки семенного материала с/х культур в аграрном НИЦ УрО РАН. Екатеринбург, зерно, зернохранилище
Греция ведет переговоры об экспорте украинского зерна Фото:
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Греция начала вести переговоры в Брюсселе по экспорту украинского зерна. К переговорам подключилась Великобритания, так как играет немалую роль в принятии решений по Украине.

«Правительство Греции ведет переговоры в Брюсселе о плане, который предусматривает транспортировку продукции по железной дороге через Румынию и Болгарию в Салоники и Александруполис. Великобритания подключилась к обсуждению, ведь она играет важную роль в принятии решений по Украине», — пишет издание ekathimerini.com.

Уточняется, что торговые суда Греции буду также активно участвовать в транспортировке зерна, как при экспорте через Черное море. Два греческих порта могут принимать суда, необходимые для перевозки зерна. При этом в железнодорожной сети на севере Греции существуют ограничения пропускной способности из-за недавних наводнений, пишет издание.

Ранее URA.RU писало, что Германия поможет Украине вывозить зерно. Для того, чтобы защищать зерновой коридор Берлин отправит Киеву ракетный комплекс IRIS-T и зенитные самоходные установки Gepard.

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Греция начала вести переговоры в Брюсселе по экспорту украинского зерна. К переговорам подключилась Великобритания, так как играет немалую роль в принятии решений по Украине. «Правительство Греции ведет переговоры в Брюсселе о плане, который предусматривает транспортировку продукции по железной дороге через Румынию и Болгарию в Салоники и Александруполис. Великобритания подключилась к обсуждению, ведь она играет важную роль в принятии решений по Украине», — пишет издание ekathimerini.com. Уточняется, что торговые суда Греции буду также активно участвовать в транспортировке зерна, как при экспорте через Черное море. Два греческих порта могут принимать суда, необходимые для перевозки зерна. При этом в железнодорожной сети на севере Греции существуют ограничения пропускной способности из-за недавних наводнений, пишет издание. Ранее URA.RU писало, что Германия поможет Украине вывозить зерно. Для того, чтобы защищать зерновой коридор Берлин отправит Киеву ракетный комплекс IRIS-T и зенитные самоходные установки Gepard.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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