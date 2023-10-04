Греция хочет экспортировать украинское зерно

Греция начала вести переговоры в Брюсселе по экспорту украинского зерна. К переговорам подключилась Великобритания, так как играет немалую роль в принятии решений по Украине.
«Правительство Греции ведет переговоры в Брюсселе о плане, который предусматривает транспортировку продукции по железной дороге через Румынию и Болгарию в Салоники и Александруполис. Великобритания подключилась к обсуждению, ведь она играет важную роль в принятии решений по Украине», —
Уточняется, что торговые суда Греции буду также активно участвовать в транспортировке зерна, как при экспорте через Черное море. Два греческих порта могут принимать суда, необходимые для перевозки зерна. При этом в железнодорожной сети на севере Греции существуют ограничения пропускной способности из-за недавних наводнений, пишет издание.
Ранее URA.RU писало, что Германия поможет Украине вывозить зерно. Для того, чтобы защищать зерновой коридор Берлин отправит Киеву ракетный комплекс IRIS-T и зенитные самоходные установки Gepard.
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