В Кремле отреагировали на решение об аудите расходов «Почты России»

В Кремле ожидают результатов аудита расходов «Почты России», о котором объявил совет директоров. После получения информации о причинах непростой ситуации в компании будут приниматься необходимы меры, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Правительство занимается этой темой. Надо дождаться результатов аудита и тогда уже дальше заниматься этой проблемой», — сказал представитель Кремля.
Совет директоров «Почты России» проводит аудит расходов, по результатам которого будут приняты меры по улучшению финансового состояния компании. Это может быть как рефинансирование долгов, так и получение господдержки. Об этом сообщил представитель Минцифры России во время общения с РБК.
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