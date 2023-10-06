В Кремле отреагировали на решение об аудите расходов «Почты России»

Песков: в Кремле ожидают итогов аудита расходов «Почты России»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле отреагировали на решение об аудите расходов «Почты России» Фото:

В Кремле ожидают результатов аудита расходов «Почты России», о котором объявил совет директоров. После получения информации о причинах непростой ситуации в компании будут приниматься необходимы меры, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Правительство занимается этой темой. Надо дождаться результатов аудита и тогда уже дальше заниматься этой проблемой», — сказал представитель Кремля.

Совет директоров «Почты России» проводит аудит расходов, по результатам которого будут приняты меры по улучшению финансового состояния компании. Это может быть как рефинансирование долгов, так и получение господдержки. Об этом сообщил представитель Минцифры России во время общения с РБК.

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В Кремле ожидают результатов аудита расходов «Почты России», о котором объявил совет директоров. После получения информации о причинах непростой ситуации в компании будут приниматься необходимы меры, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Правительство занимается этой темой. Надо дождаться результатов аудита и тогда уже дальше заниматься этой проблемой», — сказал представитель Кремля. Совет директоров «Почты России» проводит аудит расходов, по результатам которого будут приняты меры по улучшению финансового состояния компании. Это может быть как рефинансирование долгов, так и получение господдержки. Об этом сообщил представитель Минцифры России во время общения с РБК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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