В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера сериала о хакерах. Фото

05 октября 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

В Москве показали комедийный сериал «Короче, план такой» Фото: Георгий Бергал © URA.RU В московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера комедийного сериала «Короче, план такой» про команду «российских хакеров», ворующих деньги богачей. На мероприятии присутствовали режиссер, продюсеры и исполнители главных ролей. В сериале изображена жизнь команды русских хакеров, ворующих деньги с электронных кошельков богачей, которые вскоре совершили ошибку и попали в неприятности. Хакерам предстоит сделать выбор: сесть в тюрьму или работать на интересы России. «Компьютерные пираты» выбирают второй вариант развития событий. В сюжете показана жизнь молодых парней, борющихся за свою свободу и безопасность страны. Премьеру картины посетил режиссер-постановщик сериала Марк Горобец. Также гостями стали главные герои: Кирилл Нагиев, Софья Каштанова, Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Максим Костромыкин, Павел Деревянко, Олеся Судзиловская и другие. Проект был создан продюсерской компанией WMG при участии «НМГ Студии». Также к работам над сериалом подключился Институт развития интернета (АНО «ИРИ»). Ранее стало известно о точной дате премьеры фильма «Брат 3». Картина Валерия Переверзева выйдет в России 23 ноября. В настоящее время фильм находится на заключительной стадии. Фото: Георгий Бергал © URA.RU Фото: Георгий Бергал © URA.RU Фото: Георгий Бергал © URA.RU Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера комедийного сериала «Короче, план такой» про команду «российских хакеров», ворующих деньги богачей. На мероприятии присутствовали режиссер, продюсеры и исполнители главных ролей. В сериале изображена жизнь команды русских хакеров, ворующих деньги с электронных кошельков богачей, которые вскоре совершили ошибку и попали в неприятности. Хакерам предстоит сделать выбор: сесть в тюрьму или работать на интересы России. «Компьютерные пираты» выбирают второй вариант развития событий. В сюжете показана жизнь молодых парней, борющихся за свою свободу и безопасность страны. Премьеру картины посетил режиссер-постановщик сериала Марк Горобец. Также гостями стали главные герои: Кирилл Нагиев, Софья Каштанова, Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Максим Костромыкин, Павел Деревянко, Олеся Судзиловская и другие. Проект был создан продюсерской компанией WMG при участии «НМГ Студии». Также к работам над сериалом подключился Институт развития интернета (АНО «ИРИ»). Ранее стало известно о точной дате премьеры фильма «Брат 3». Картина Валерия Переверзева выйдет в России 23 ноября. В настоящее время фильм находится на заключительной стадии.