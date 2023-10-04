04 октября 2023

В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера сериала о хакерах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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«Короче, план такой»: 4 октября в кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера комедийного сериала о русских хакерах. Москва
В Москве показали комедийный сериал «Короче, план такой» Фото:

В московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера комедийного сериала «Короче, план такой» про команду «российских хакеров», ворующих деньги богачей. На мероприятии присутствовали режиссер, продюсеры и исполнители главных ролей.

В сериале изображена жизнь команды русских хакеров, ворующих деньги с электронных кошельков богачей, которые вскоре совершили ошибку и попали в неприятности. Хакерам предстоит сделать выбор: сесть в тюрьму или работать на интересы России. «Компьютерные пираты» выбирают второй вариант развития событий. В сюжете показана жизнь молодых парней, борющихся за свою свободу и безопасность страны.

Премьеру картины посетил режиссер-постановщик сериала Марк Горобец. Также гостями стали главные герои: Кирилл Нагиев, Софья Каштанова, Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Максим Костромыкин, Павел Деревянко, Олеся Судзиловская и другие.

Проект был создан продюсерской компанией WMG при участии «НМГ Студии». Также к работам над сериалом подключился Институт развития интернета (АНО «ИРИ»).

Ранее стало известно о точной дате премьеры фильма «Брат 3». Картина Валерия Переверзева выйдет в России 23 ноября. В настоящее время фильм находится на заключительной стадии.

«Короче, план такой»: 4 октября в кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера комедийного сериала о русских хакерах. Москва
Фото:
«Короче, план такой»: 4 октября в кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера комедийного сериала о русских хакерах. Москва
Фото:
«Короче, план такой»: 4 октября в кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера комедийного сериала о русских хакерах. Москва
Фото:

«Короче, план такой»: 4 октября в кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера комедийного сериала о русских хакерах. Москва
Фото:

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В московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера комедийного сериала «Короче, план такой» про команду «российских хакеров», ворующих деньги богачей. На мероприятии присутствовали режиссер, продюсеры и исполнители главных ролей. В сериале изображена жизнь команды русских хакеров, ворующих деньги с электронных кошельков богачей, которые вскоре совершили ошибку и попали в неприятности. Хакерам предстоит сделать выбор: сесть в тюрьму или работать на интересы России. «Компьютерные пираты» выбирают второй вариант развития событий. В сюжете показана жизнь молодых парней, борющихся за свою свободу и безопасность страны. Премьеру картины посетил режиссер-постановщик сериала Марк Горобец. Также гостями стали главные герои: Кирилл Нагиев, Софья Каштанова, Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Максим Костромыкин, Павел Деревянко, Олеся Судзиловская и другие. Проект был создан продюсерской компанией WMG при участии «НМГ Студии». Также к работам над сериалом подключился Институт развития интернета (АНО «ИРИ»). Ранее стало известно о точной дате премьеры фильма «Брат 3». Картина Валерия Переверзева выйдет в России 23 ноября. В настоящее время фильм находится на заключительной стадии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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