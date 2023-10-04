США увеличат объем выпуска боеприпасов для Украины

05 октября 2023 в 06:35 Размер текста - 17 +

США подготовили несколько миллиардов долларов на расширение промышленного потенциала Фото: 2nd Lt. Gabriel Jenko / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пентагон хотят увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм, поставляемых на Украину. Сейчас изготавливается порядка 28 тысяч боеприпасов ежемесячно, но целью США является отметка в 100 тысяч снарядов. Об этом заявил представителя Пентагона Дуглас Буш. «США будет наращивать производство постепенно — сначала до 36 тысяч в месяц, затем до 48 тысяч и 57 тысяч. Показателя в 80 тысяч в месяц необходимо достичь к началу 2025 года, а к концу довести выпуск снарядов до 100 тысяч ежемесячно», — передает Bloomberg слова Буша. По его словам, на эти цели предназначено 2,5 млрд долларов или три четверти из 3,4 млрд долларов, направленных на расширение мощностей военной промышленности США. Истощение американских запасов из-за активных поставок в Украину противотанковых ракет «Джавелин» и зенитных ракет «Стингер» послужило поводом для вложения миллиардов долларов на расширение промышленного потенциала Запада. Ранее старший советник Центр стратегических и международных исследований Марк Канчиан заявил, что сопротивление ВСУ в конфликте с армией России ослабеет, если помощь с вооружением от США не продолжится. Дефицит боеприпасов начнет ощущаться уже к 23 ноября.

Пентагон хотят увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм, поставляемых на Украину. Сейчас изготавливается порядка 28 тысяч боеприпасов ежемесячно, но целью США является отметка в 100 тысяч снарядов. Об этом заявил представителя Пентагона Дуглас Буш. «США будет наращивать производство постепенно — сначала до 36 тысяч в месяц, затем до 48 тысяч и 57 тысяч. Показателя в 80 тысяч в месяц необходимо достичь к началу 2025 года, а к концу довести выпуск снарядов до 100 тысяч ежемесячно», — передает Bloomberg слова Буша. По его словам, на эти цели предназначено 2,5 млрд долларов или три четверти из 3,4 млрд долларов, направленных на расширение мощностей военной промышленности США. Истощение американских запасов из-за активных поставок в Украину противотанковых ракет «Джавелин» и зенитных ракет «Стингер» послужило поводом для вложения миллиардов долларов на расширение промышленного потенциала Запада. Ранее старший советник Центр стратегических и международных исследований Марк Канчиан заявил, что сопротивление ВСУ в конфликте с армией России ослабеет, если помощь с вооружением от США не продолжится. Дефицит боеприпасов начнет ощущаться уже к 23 ноября.