AP: Украина почувствует дефицит оружия к концу ноября

Солдаты ВСУ почувствуют недостаток снабжения от США в конце осени Фото: miliman/pickupimage.com

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинское сопротивление ослабеет, если помощь с вооружением от США не продолжится. Дефицит начнет ощущаться уже ко Дню благодарения (23 ноября). Об этом сообщил старший советник Центр стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

«Если не будет новых денег, они начнут чувствовать это ко Дню благодарения», — сказал он изданию Associated Press. Нынешний законопроект о краткосрочном финансировании, принятый Конгрессом, закончится в середине ноября.

Контролер Пентагона Майкл Маккорд сказал лидерам Палаты представителей и Сената, что из 25,9 миллиарда долларов, которые Конгресс предоставил для пополнения запасов США, поступающих в Украину, осталось 1,6 миллиона долларов. Маккорд добавил, что без дополнительного обеспечения Штатам придется сократить поставки средств противовоздушной обороны, беспилотников и боеприпасов, которые критически важны для контрнаступления Украины. Он также отметил, что Пентагону слишком рискованно отдать часть денег из законопроекта о краткосрочном финансировании на оплату дополнительной помощи Киеву.

Ранее аналитики посчитали, что Украина лишилась 24 миллиардов долларов в бюджете из-за отказа включить финансирование Киева в свой временный бюджет. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что у Вашингтона не хватает денежных средств на долгосрочную поддержку Украины.