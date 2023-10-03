AP: Украина почувствует дефицит оружия к концу ноября

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Солдаты ВСУ почувствуют недостаток снабжения от США в конце осени Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинское сопротивление ослабеет, если помощь с вооружением от США не продолжится. Дефицит начнет ощущаться уже ко Дню благодарения (23 ноября). Об этом сообщил старший советник Центр стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

«Если не будет новых денег, они начнут чувствовать это ко Дню благодарения», — сказал он изданию Associated Press. Нынешний законопроект о краткосрочном финансировании, принятый Конгрессом, закончится в середине ноября.

Контролер Пентагона Майкл Маккорд сказал лидерам Палаты представителей и Сената, что из 25,9 миллиарда долларов, которые Конгресс предоставил для пополнения запасов США, поступающих в Украину, осталось 1,6 миллиона долларов. Маккорд добавил, что без дополнительного обеспечения Штатам придется сократить поставки средств противовоздушной обороны, беспилотников и боеприпасов, которые критически важны для контрнаступления Украины. Он также отметил, что Пентагону слишком рискованно отдать часть денег из законопроекта о краткосрочном финансировании на оплату дополнительной помощи Киеву.

Ранее аналитики посчитали, что Украина лишилась 24 миллиардов долларов в бюджете из-за отказа включить финансирование Киева в свой временный бюджет. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что у Вашингтона не хватает денежных средств на долгосрочную поддержку Украины.

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Украинское сопротивление ослабеет, если помощь с вооружением от США не продолжится. Дефицит начнет ощущаться уже ко Дню благодарения (23 ноября). Об этом сообщил старший советник Центр стратегических и международных исследований Марк Канчиан. «Если не будет новых денег, они начнут чувствовать это ко Дню благодарения», — сказал он изданию Associated Press. Нынешний законопроект о краткосрочном финансировании, принятый Конгрессом, закончится в середине ноября. Контролер Пентагона Майкл Маккорд сказал лидерам Палаты представителей и Сената, что из 25,9 миллиарда долларов, которые Конгресс предоставил для пополнения запасов США, поступающих в Украину, осталось 1,6 миллиона долларов. Маккорд добавил, что без дополнительного обеспечения Штатам придется сократить поставки средств противовоздушной обороны, беспилотников и боеприпасов, которые критически важны для контрнаступления Украины. Он также отметил, что Пентагону слишком рискованно отдать часть денег из законопроекта о краткосрочном финансировании на оплату дополнительной помощи Киеву. Ранее аналитики посчитали, что Украина лишилась 24 миллиардов долларов в бюджете из-за отказа включить финансирование Киева в свой временный бюджет. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что у Вашингтона не хватает денежных средств на долгосрочную поддержку Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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