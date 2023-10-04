04 октября 2023

Уроженец Самары получил штраф после покупки 24 участков в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Курганская область, элеватор, крапива, сорняк, заросли травы
В Курганской области собственника оштрафовали за заросшие участки земли (архивное фото) Фото:

Уроженца Самары оштрафовали после того, как он приобрел 24 земельных участка в Частоозерском округе (Курганская область) в интересах одного сибирского агропромышленного холдинга. Причиной административного наказания стало зарастание территорий на площади 13 тысяч гектаров. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Уроженец города Самары в 2021 году купил 24 земельных участка сельскохозяйственного назначения, расположенных в Частоозерском округе общей площадью 13 254 га, но до сих пор не обрабатывает их. Участки были приобретены в интересах одного сибирского агропромышленного холдинга, но в связи с изменениями на рынке сельхозпроизводства, введение их в оборот агрохолдингом были приостановлены», — сообщили в ведомстве. За зарастание участков собственнику назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что почти все сельскохозяйственные участки в Курганской области заросли сорняками. По данным областного Россельхознадзора, в регионе не используется 94% сельскохозяйственных участков

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Уроженца Самары оштрафовали после того, как он приобрел 24 земельных участка в Частоозерском округе (Курганская область) в интересах одного сибирского агропромышленного холдинга. Причиной административного наказания стало зарастание территорий на площади 13 тысяч гектаров. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Уроженец города Самары в 2021 году купил 24 земельных участка сельскохозяйственного назначения, расположенных в Частоозерском округе общей площадью 13 254 га, но до сих пор не обрабатывает их. Участки были приобретены в интересах одного сибирского агропромышленного холдинга, но в связи с изменениями на рынке сельхозпроизводства, введение их в оборот агрохолдингом были приостановлены», — сообщили в ведомстве. За зарастание участков собственнику назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что почти все сельскохозяйственные участки в Курганской области заросли сорняками. По данным областного Россельхознадзора, в регионе не используется 94% сельскохозяйственных участков
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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