Уроженец Самары получил штраф после покупки 24 участков в Курганской области

В Курганской области собственника оштрафовали за заросшие участки земли (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Уроженца Самары оштрафовали после того, как он приобрел 24 земельных участка в Частоозерском округе (Курганская область) в интересах одного сибирского агропромышленного холдинга. Причиной административного наказания стало зарастание территорий на площади 13 тысяч гектаров. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Уроженец города Самары в 2021 году купил 24 земельных участка сельскохозяйственного назначения, расположенных в Частоозерском округе общей площадью 13 254 га, но до сих пор не обрабатывает их. Участки были приобретены в интересах одного сибирского агропромышленного холдинга, но в связи с изменениями на рынке сельхозпроизводства, введение их в оборот агрохолдингом были приостановлены», — сообщили в ведомстве. За зарастание участков собственнику назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что почти все сельскохозяйственные участки в Курганской области заросли сорняками. По данным областного Россельхознадзора, в регионе не используется 94% сельскохозяйственных участков