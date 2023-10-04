Пермская школа заплатит 300 тысяч ученику, упавшему на пол

05 октября 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в школе на перемене Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жительница Перми отсудила у местной школы 300 тысяч рублей за травму сына, который учится в учреждении. Ребенок из-за одноклассника получил серьезную травму позвоночника в результате падения на пол и долгое время лечился, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Суд решил взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда с муниципального автономного общеобразовательного учреждения „Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьева“ города Перми в размере 300 000,00 рублей», — говорится в решении. Пермячка требовала в суде взыскать компенсацию в размере миллиона рублей. Как сообщается в решении, пострадавший ребенок получил травму из-за одноклассника. Тот поднял школьника в воздух и случайно уронил на пол. В результате пострадавшего госпитализировали с травмой позвоночника средней тяжести. По итогам проверки выяснилось, что одноклассник ребенка не имел умысла нанести травму однокласснику. Представитель школы заявил в суде, что в учреждении постарались создать все условия для комфортного обучения пострадавшего, установили для него специальные лавочки, разрешили учиться стоя, также организовали сбор денег на лекарственные препараты для мальчика. Поэтому руководство школы посчитало завышенными требования пермячки о компенсации в размере миллиона рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Перми отсудила у местной школы 300 тысяч рублей за травму сына, который учится в учреждении. Ребенок из-за одноклассника получил серьезную травму позвоночника в результате падения на пол и долгое время лечился, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Суд решил взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда с муниципального автономного общеобразовательного учреждения „Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьева“ города Перми в размере 300 000,00 рублей», — говорится в решении. Пермячка требовала в суде взыскать компенсацию в размере миллиона рублей. Как сообщается в решении, пострадавший ребенок получил травму из-за одноклассника. Тот поднял школьника в воздух и случайно уронил на пол. В результате пострадавшего госпитализировали с травмой позвоночника средней тяжести. По итогам проверки выяснилось, что одноклассник ребенка не имел умысла нанести травму однокласснику. Представитель школы заявил в суде, что в учреждении постарались создать все условия для комфортного обучения пострадавшего, установили для него специальные лавочки, разрешили учиться стоя, также организовали сбор денег на лекарственные препараты для мальчика. Поэтому руководство школы посчитало завышенными требования пермячки о компенсации в размере миллиона рублей.