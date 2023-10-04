Челябинский арктический автобус прошел испытания на полигоне по пересеченной местности. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе правительства региона.
«На полигоне аэродрома „Калачево“ в Копейске прошла обкатка арктического автобуса. Машина прошла ходовые испытания по пересеченной местности с крутыми подъемами и болотистыми участками. Машина успешно преодолела полосу препятствий, в том числе траншею глубиной около трех метров, на метр заполненную водой». — заявили в пресс-службе.
Масса автобуса производства миасского автозавода «Урал» — 17 тонн, вместимость — 22 пассажира, а максимальная скорость — 50 километров в час. Он оборудован утепленными и облегченными комплектующим, благодаря которым может работать в экстремальных температурах — до -50 градусов.
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