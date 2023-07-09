Спектр представленных на выставке экспонатов очень широкий — от китайских вешенок до приборов для опытов Фото: Московец Илья © URA.RU

В Екатеринбурге стартовал первый день промышленной выставки «Иннопром», которая продлится до 13 июля. На мероприятие приехали компании из 60 регионов страны, они разместились в «Екатеринбург — ЭКСПО» на площади 50 тысяч квадратных метров. Корреспондент URA.RU осмотрел выставочные стенды и рассказывает о самых ярких и необычных экспонатах.

В первом павильоне самая ожидаемая новинка этой выставки — электропоезд ЭС104-001 «Ласточка» от компании «Синара», сделанный полностью из отечественных комплектующих. Пока у производителя готово два опытных образца, но к весне следующего года по заказу РЖД компания сделает еще 110 вагонов.

Еще в 2022 году «Ласточка» состояла лишь на 85% из отечественных комплектующих. Сейчас же — на 100% Фото: Московец Илья © URA.RU

Самая уютная площадка первого павильона — у Казахстана. Здесь представлены элементы национальной культуры, девушки носят колоритные наряды.

Девушки в национальных костюмах встречают гостей Фото: URA.RU

Арктический автобус «Урал» от одноименной компании из Челябинской области удивляет своими габаритами и характеристиками. Его масса — 17 тысяч килограммов, вместительность — 22 пассажира, а максимальная скорость — 50 километров в час. Он оборудован утепленными и облегченными комплектующим, благодаря которым может работать в экстремальных температурах — до -50 градусов. Автобус находится во втором павильоне.

Первый отечественный автобус для условий Крайнего Севера очень большой и вместительный Фото: Московец Илья © URA.RU

Через стенд от арктического автобуса стоит не очень приметный, но интересный по функционалу программно-аппаратный комплекс «Автодискавери» от компании «Цифровые дороги». Примерно с помощью такого прибора делали Google. Карты. Аппарат делает цифровых двойников, готовит карту для беспилотного транспорта, онлайн мониторит изменение состояния объектов.

Программно-аппаратный комплекс способен оцифровать среду вокруг Фото: Московец Илья © URA.RU

Предприятие НАМИ выставляет у себя на стенде внедорожник Aurus Komendant стоимостью больше 33 миллионов рублей. Внутри — бензиновый двигатель V8 с рабочим объемом 4,4 литра. Мощность — 598 л. с., время разгона до 100 км/час — 6,5 секунд, а максимальная скорость — 220 километров в час. Машину для посетителей не откроют, так что на люкс можно только посмотреть.

Стоимость Aurus Komendant начинается от 33 млн рублей Фото: URA.RU

В павильоне №3 находятся стенды компаний из Беларуси, на выставку их приехало больше 150. Самые известные — производители машин «Гомсельмаш», БелАЗ», «МАЗ», они привезли на выставку сельскохозяйственную и другую технику. Также на площадке белорусских партнеров можно заметить мобильный вертикальный паркинг, который используют в случае, если не хватило места для стоянки на земле.

Зерноуборочный комбайн с габаритами 1700 на 400 метров Фото: Московец Илья © URA.RU

Белорусский гоночный трактор-болид Фото: Московец Илья © URA.RU

Вездеход МАЗ-МАН БТБ-200 весит 2,5 тысячи килограммов, а габариты его шин — 1400 на 750 метров Фото: Московец Илья © URA.RU

Уральский завод гражданской авиации впервые открыто рассказывает, что делает беспилотники. Среди продукции компании — четыре типа БПЛА, которые отличаются друг от друга в зависимости от задач. Так, есть компактная и маневренная авиационная система, разработанная по аэродинамической схеме «летающее крыло» с одним мотором. Размах крыльев — 1,2 метра, скорость — до 200 км/час, дальность полета — до 30 км. Беспилотник может проводить патрульные и наблюдательные полеты, поражать технику и живую силу противника как автономно, так и под управлением оператора.

УзГА презентует на выставке макеты самолетов «Байкал» и «Ладога», а также некоторые из своих беспилотников Фото: URA.RU

В четвертом павильоне проходит российско-китайское ЭКСПО. Из Поднебесной в Екатеринбург приехали представители сразу нескольких автомобильных компаний — Changan, Voyah, Dongfeng. Стоимость некоторых моделей начинается от 9,2 млн рублей.

Voyah Dream — это гибридная семиместная версия минивена. Стоимость машины — 9,2 млн рублей Фото: Московец Илья © URA.RU

Наряду с дорогими автомобилями экспоненты из Китая выставляют грибы (опята, вешенки), и соленые огурцы. Стоимость упаковки грибов — 100 рублей.

На упаковке есть описание и на китайском, и на русском языках. Грибы продаются под разными соусами Фото: Московец Илья © URA.RU

Промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Еще больше о том, чем заняться в первый день выставки, читайте в трансляции URA.RU.