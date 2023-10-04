«Сургутнефтегаз» потерял позиции в списке Forbes

05 октября 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

«Сургутнефтегаз» опустился с пятой на 21-ю строчку рейтинга Forbes Фото: Александр Кулаковский © URA.RU «Сургутнефтегаз» опустился на 16 строчек рейтинга самых прибыльных компаний по версии Forbes. В списке на сайте журнала компания стоит на 21-м месте. В 2022 году предприятие занимало пятую строчку рейтинга. «В списке самых прибыльных компаний за 2023 год „Сургутнефтегаз“ занял 21-е место. В 2022 году компания была на пятой срочке рейтинга», — указано в рейтинге Forbes. При составлении рейтинга учитываются показатели прибыли компаний по результатам отчета за предыдущий период. В 2021 году «Сургутнефтегаз» получил 513 млрд рублей чистой прибыли. В 2022 году этот показатель снизился в 8,5 раз: до 60, 7 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что дочь и супруга нефтяных генералов из ХМАО вошли в рейтинг Forbes. Журнал опубликовал имена 20 богатейших представительниц бизнеса в России за 2023 год.

«Сургутнефтегаз» опустился на 16 строчек рейтинга самых прибыльных компаний по версии Forbes. В списке на сайте журнала компания стоит на 21-м месте. В 2022 году предприятие занимало пятую строчку рейтинга. «В списке самых прибыльных компаний за 2023 год „Сургутнефтегаз“ занял 21-е место. В 2022 году компания была на пятой срочке рейтинга», — указано в рейтинге Forbes. При составлении рейтинга учитываются показатели прибыли компаний по результатам отчета за предыдущий период. В 2021 году «Сургутнефтегаз» получил 513 млрд рублей чистой прибыли. В 2022 году этот показатель снизился в 8,5 раз: до 60, 7 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что дочь и супруга нефтяных генералов из ХМАО вошли в рейтинг Forbes. Журнал опубликовал имена 20 богатейших представительниц бизнеса в России за 2023 год.