04 октября 2023

«Сургутнефтегаз» потерял позиции в списке Forbes

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, сургутнефтегаз
«Сургутнефтегаз» опустился с пятой на 21-ю строчку рейтинга Forbes Фото:

«Сургутнефтегаз» опустился на 16 строчек рейтинга самых прибыльных компаний по версии Forbes. В списке на сайте журнала компания стоит на 21-м месте. В 2022 году предприятие занимало пятую строчку рейтинга.

«В списке самых прибыльных компаний за 2023 год „Сургутнефтегаз“ занял 21-е место. В 2022 году компания была на пятой срочке рейтинга», — указано в рейтинге Forbes.

При составлении рейтинга учитываются показатели прибыли компаний по результатам отчета за предыдущий период. В 2021 году «Сургутнефтегаз» получил 513 млрд рублей чистой прибыли. В 2022 году этот показатель снизился в 8,5 раз: до 60, 7 млрд рублей.

Ранее URA.RU писало, что дочь и супруга нефтяных генералов из ХМАО вошли в рейтинг Forbes. Журнал опубликовал имена 20 богатейших представительниц бизнеса в России за 2023 год.

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«Сургутнефтегаз» опустился на 16 строчек рейтинга самых прибыльных компаний по версии Forbes. В списке на сайте журнала компания стоит на 21-м месте. В 2022 году предприятие занимало пятую строчку рейтинга. «В списке самых прибыльных компаний за 2023 год „Сургутнефтегаз“ занял 21-е место. В 2022 году компания была на пятой срочке рейтинга», — указано в рейтинге Forbes. При составлении рейтинга учитываются показатели прибыли компаний по результатам отчета за предыдущий период. В 2021 году «Сургутнефтегаз» получил 513 млрд рублей чистой прибыли. В 2022 году этот показатель снизился в 8,5 раз: до 60, 7 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что дочь и супруга нефтяных генералов из ХМАО вошли в рейтинг Forbes. Журнал опубликовал имена 20 богатейших представительниц бизнеса в России за 2023 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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