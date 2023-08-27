Дочь и супруга нефтяных генералов из ХМАО вошли в рейтинг Forbes

Дочь и супруга топ-менеджеров «Лукойл» вошли в рейтинг Forbes

Состояние Екатерины Федун оценили в 800 млн долларов Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Жена бывшего экс-президента «Лукойл» Лариса Алекперова и дочь совладельца нефтяной компании Екатерина Федун вошли в список самых богатые женщины РФ. К таким выводам пришел журнал Forbes, опубликовав список 20 богатейших представительниц слабого пола в России за 2023 год.

«В конце октября 2018 года миллиардер [Леонид Федун прим. URA.RU] передал своим детям — сыну Антону и дочери Екатерине — 4,57 млн акций „Лукойла“ и 12,46 млн расписок на акции „Лукойла“. В интервью Forbes Антон Федун рассказывал, что сестра больше занимается детьми, а именно он управляет структурой, которой принадлежат акции „Лукойла“», — пишет Forbes. Федун заняла девятую строчку рейтинга с состоянием в 800 миллионов долларов.

На 17 месте списка находится жена экс-президента «Лукойл» Алекперова. Ее состояние специалисты оценивают в 425 млн долларов. «Алекперова появилась в списке аффилированных лиц нефтяной компании в 2007 году, тогда ей принадлежало 0,17%. С тех пор ее доля в капитале компании увеличилась, в том числе благодаря выкупу собственных акций „Лукойлом“», — указано Forbes.

Ранее URA.RU сообщало, что двое бывших топ-менеджеров «Лукойла» вошли в свежий рейтинг Forbes. В рейтинг попали экс-президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов и ее бывший вице-президент Леонид Федун.