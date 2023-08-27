27 августа 2023

Дочь и супруга нефтяных генералов из ХМАО вошли в рейтинг Forbes

Дочь и супруга топ-менеджеров «Лукойл» вошли в рейтинг Forbes
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, деньги, рубли
Состояние Екатерины Федун оценили в 800 млн долларов Фото:

Жена бывшего экс-президента «Лукойл» Лариса Алекперова и дочь совладельца нефтяной компании Екатерина Федун вошли в список самых богатые женщины РФ. К таким выводам пришел журнал Forbes, опубликовав список 20 богатейших представительниц слабого пола в России за 2023 год.

«В конце октября 2018 года миллиардер [Леонид Федун прим. URA.RU] передал своим детям — сыну Антону и дочери Екатерине — 4,57 млн акций „Лукойла“ и 12,46 млн расписок на акции „Лукойла“. В интервью Forbes Антон Федун рассказывал, что сестра больше занимается детьми, а именно он управляет структурой, которой принадлежат акции „Лукойла“», — пишет Forbes. Федун заняла девятую строчку рейтинга с состоянием в 800 миллионов долларов.

На 17 месте списка находится жена экс-президента «Лукойл» Алекперова. Ее состояние специалисты оценивают в 425 млн долларов. «Алекперова появилась в списке аффилированных лиц нефтяной компании в 2007 году, тогда ей принадлежало 0,17%. С тех пор ее доля в капитале компании увеличилась, в том числе благодаря выкупу собственных акций „Лукойлом“», — указано Forbes.

Ранее URA.RU сообщало, что двое бывших топ-менеджеров «Лукойла» вошли в свежий рейтинг Forbes. В рейтинг попали экс-президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов и ее бывший вице-президент Леонид Федун.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жена бывшего экс-президента «Лукойл» Лариса Алекперова и дочь совладельца нефтяной компании Екатерина Федун вошли в список самых богатые женщины РФ. К таким выводам пришел журнал Forbes, опубликовав список 20 богатейших представительниц слабого пола в России за 2023 год. «В конце октября 2018 года миллиардер [Леонид Федун прим. URA.RU] передал своим детям — сыну Антону и дочери Екатерине — 4,57 млн акций „Лукойла“ и 12,46 млн расписок на акции „Лукойла“. В интервью Forbes Антон Федун рассказывал, что сестра больше занимается детьми, а именно он управляет структурой, которой принадлежат акции „Лукойла“», — пишет Forbes. Федун заняла девятую строчку рейтинга с состоянием в 800 миллионов долларов. На 17 месте списка находится жена экс-президента «Лукойл» Алекперова. Ее состояние специалисты оценивают в 425 млн долларов. «Алекперова появилась в списке аффилированных лиц нефтяной компании в 2007 году, тогда ей принадлежало 0,17%. С тех пор ее доля в капитале компании увеличилась, в том числе благодаря выкупу собственных акций „Лукойлом“», — указано Forbes. Ранее URA.RU сообщало, что двое бывших топ-менеджеров «Лукойла» вошли в свежий рейтинг Forbes. В рейтинг попали экс-президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов и ее бывший вице-президент Леонид Федун.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...