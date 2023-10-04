04 октября 2023

Свердловский бизнесмен стал совладельцем крупнейшей газовой компании Якутии

Свердловский предприниматель стал совладельцем газовой компании ЯТЭК
© Служба новостей «URA.RU»
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Нарек Спартакян получил долю в Якутской топливно-энергетической компании Фото:

Основатель екатеринбургского металлотрейдера «НАСТА-групп» Нарек Спартакян стал совладельцем Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), основного поставщика газа в республике Саха. Это следует из данных системы СБИС.

Нарек Спартакян является учредителем пяти компании, зарегистрированных в Екатеринбурге и Березовском (Свердловская область). В частности, ООО «Наста-групп», занимающейся оптовой торговлей металлами. Выручка предприятия за 2022 год составила 3,9 млрд рублей.

С января 2023 года Спартакян также вошел в состав учредителей компании «А-ТЭК», которой принадлежит 45% Якутской топливно-энергетической компании. ЯТЭК — крупнейшая газодобывающая компания Якутии, на которую приходится 86% добываемого в регионе газа. В 2022 году выручка компании составила 7,58 млрд рублей.

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Основатель екатеринбургского металлотрейдера «НАСТА-групп» Нарек Спартакян стал совладельцем Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), основного поставщика газа в республике Саха. Это следует из данных системы СБИС. Нарек Спартакян является учредителем пяти компании, зарегистрированных в Екатеринбурге и Березовском (Свердловская область). В частности, ООО «Наста-групп», занимающейся оптовой торговлей металлами. Выручка предприятия за 2022 год составила 3,9 млрд рублей. С января 2023 года Спартакян также вошел в состав учредителей компании «А-ТЭК», которой принадлежит 45% Якутской топливно-энергетической компании. ЯТЭК — крупнейшая газодобывающая компания Якутии, на которую приходится 86% добываемого в регионе газа. В 2022 году выручка компании составила 7,58 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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