04 октября 2023
03 октября 2023

Жители ЯНАО не могут получить военный билет по месту жительства

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Губкинского, получившие гражданство, получают военный билет в Тарко-Сале Фото:

Жительница Губкинского (ЯНАО) Олеся, переехавшая из Херсонской области, сообщила, что ее муж не может встать на воинский учет по месту жительства, для этого нужно ехать в Тарко-Сале. О трудностях с постановкой на учет она рассказала URA.RU.

«Жителям Губкинского нужно ехать в военкомат Тарко-Сале, при этом в Губкинском есть филиал. Они должны сами этим всем заниматься. Собрать документы с призывников, с медиков и передать документы в Тарко-Сале», — рассказала Олеся в беседе с корреспондентом агентства.

Жительница Губкинского пожаловалась, что они не имеют личного транспорта, а добираться до районного центра Пуровского района не удобно. Они с мужем приехали на Ямал из Херсонской области.

В военкомате города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов корреспонденту пояснили, что само учреждение находится в Тарко-Сале (расстояние до Губкинского почти 99 километра). В Губкинском есть только военно-учетный стол, который работает с гражданами, имеющими военный билет, например, с теми, кому нужно встать на воинский учет при смене регистрации по месту жительства. Вопросами выдачи документов, особенно при получении гражданства, занимается военкомат в Тарко-Сале. Вопрос обеспечения транспортом не входит в компетенцию военных комиссариатов.

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Жительница Губкинского (ЯНАО) Олеся, переехавшая из Херсонской области, сообщила, что ее муж не может встать на воинский учет по месту жительства, для этого нужно ехать в Тарко-Сале. О трудностях с постановкой на учет она рассказала URA.RU. «Жителям Губкинского нужно ехать в военкомат Тарко-Сале, при этом в Губкинском есть филиал. Они должны сами этим всем заниматься. Собрать документы с призывников, с медиков и передать документы в Тарко-Сале», — рассказала Олеся в беседе с корреспондентом агентства. Жительница Губкинского пожаловалась, что они не имеют личного транспорта, а добираться до районного центра Пуровского района не удобно. Они с мужем приехали на Ямал из Херсонской области. В военкомате города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов корреспонденту пояснили, что само учреждение находится в Тарко-Сале (расстояние до Губкинского почти 99 километра). В Губкинском есть только военно-учетный стол, который работает с гражданами, имеющими военный билет, например, с теми, кому нужно встать на воинский учет при смене регистрации по месту жительства. Вопросами выдачи документов, особенно при получении гражданства, занимается военкомат в Тарко-Сале. Вопрос обеспечения транспортом не входит в компетенцию военных комиссариатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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