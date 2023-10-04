Жители ЯНАО не могут получить военный билет по месту жительства

05 октября 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Жители Губкинского, получившие гражданство, получают военный билет в Тарко-Сале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Губкинского (ЯНАО) Олеся, переехавшая из Херсонской области, сообщила, что ее муж не может встать на воинский учет по месту жительства, для этого нужно ехать в Тарко-Сале. О трудностях с постановкой на учет она рассказала URA.RU. «Жителям Губкинского нужно ехать в военкомат Тарко-Сале, при этом в Губкинском есть филиал. Они должны сами этим всем заниматься. Собрать документы с призывников, с медиков и передать документы в Тарко-Сале», — рассказала Олеся в беседе с корреспондентом агентства.



Жительница Губкинского пожаловалась, что они не имеют личного транспорта, а добираться до районного центра Пуровского района не удобно. Они с мужем приехали на Ямал из Херсонской области. В военкомате города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов корреспонденту пояснили, что само учреждение находится в Тарко-Сале (расстояние до Губкинского почти 99 километра). В Губкинском есть только военно-учетный стол, который работает с гражданами, имеющими военный билет, например, с теми, кому нужно встать на воинский учет при смене регистрации по месту жительства. Вопросами выдачи документов, особенно при получении гражданства, занимается военкомат в Тарко-Сале. Вопрос обеспечения транспортом не входит в компетенцию военных комиссариатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Губкинского (ЯНАО) Олеся, переехавшая из Херсонской области, сообщила, что ее муж не может встать на воинский учет по месту жительства, для этого нужно ехать в Тарко-Сале. О трудностях с постановкой на учет она рассказала URA.RU. «Жителям Губкинского нужно ехать в военкомат Тарко-Сале, при этом в Губкинском есть филиал. Они должны сами этим всем заниматься. Собрать документы с призывников, с медиков и передать документы в Тарко-Сале», — рассказала Олеся в беседе с корреспондентом агентства. Жительница Губкинского пожаловалась, что они не имеют личного транспорта, а добираться до районного центра Пуровского района не удобно. Они с мужем приехали на Ямал из Херсонской области. В военкомате города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов корреспонденту пояснили, что само учреждение находится в Тарко-Сале (расстояние до Губкинского почти 99 километра). В Губкинском есть только военно-учетный стол, который работает с гражданами, имеющими военный билет, например, с теми, кому нужно встать на воинский учет при смене регистрации по месту жительства. Вопросами выдачи документов, особенно при получении гражданства, занимается военкомат в Тарко-Сале. Вопрос обеспечения транспортом не входит в компетенцию военных комиссариатов.