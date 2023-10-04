Банк пермского олигарха продает за 400 млн пристрой к высотке с антенной «Алтай»

Акционерное общество Коммерческий банк «Урал ФД», контролируемое пермским олигархом Андреем Кузяевым, выставило на продажу за 400 млн рублей объект недвижимости в центре краевой столицы. Речь о трехэтажном пристрое к известному в городе зданию с антенной советской мобильной радиотелефонной связи «Алтай», в котором расположен корпоративный офис «Урал ФД».
«Продается трехэтажное здание, пристроенное к знаменитой высотке по улице Ленина, 64, фасад выходит на улицу Пермская. Наличие парковки, укрепленного кассового узла и депозитария, пожарно-охранной сигнализации, постов физической охраны, приточно-вытяжной вентиляции. В здании высокие потолки и панорамные окна, все коммуникации центральные. Цена — 400 млн рублей», — сообщается в описании объекта недвижимости на сайте бесплатных объявлений.
Здание на улице Ленина, 64 и его пристрои были сданы в эксплуатацию в 1972 году и являются частью архитектурного ансамбля городского центра советской эпохи. В годы СССР данные площади занимал строительный трест «Оргтехстрой». На крыше основного здания была размещена антенна советской мобильной радиотелефонной связи «Алтай», которую многие пермяки называют «короной». Сейчас в высотке находятся офисы различных организаций и основное отделение банка «Урал ФД».
По данным СБИС, совладельцем АО КБ «Урал ФД» является ООО «ПФП Группа», подконтрольная пермскому бизнесмену Андрею Кузяеву. В 2021 году Forbes включил его в список 200 богатейших россиян.
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