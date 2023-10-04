Банк пермского олигарха продает за 400 млн пристрой к высотке с антенной «Алтай»

Банк «Урал ФД» продает в Перми за 400 млн пристрой к зданию с антенной «Алтай»

05 октября 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Здание с «короной» является частью архитектурного ансамбля центра Перми советской эпохи Фото: Сергей Русанов © URA.RU Акционерное общество Коммерческий банк «Урал ФД», контролируемое пермским олигархом Андреем Кузяевым, выставило на продажу за 400 млн рублей объект недвижимости в центре краевой столицы. Речь о трехэтажном пристрое к известному в городе зданию с антенной советской мобильной радиотелефонной связи «Алтай», в котором расположен корпоративный офис «Урал ФД». «Продается трехэтажное здание, пристроенное к знаменитой высотке по улице Ленина, 64, фасад выходит на улицу Пермская. Наличие парковки, укрепленного кассового узла и депозитария, пожарно-охранной сигнализации, постов физической охраны, приточно-вытяжной вентиляции. В здании высокие потолки и панорамные окна, все коммуникации центральные. Цена — 400 млн рублей», — сообщается в описании объекта недвижимости на сайте бесплатных объявлений. Здание на улице Ленина, 64 и его пристрои были сданы в эксплуатацию в 1972 году и являются частью архитектурного ансамбля городского центра советской эпохи. В годы СССР данные площади занимал строительный трест «Оргтехстрой». На крыше основного здания была размещена антенна советской мобильной радиотелефонной связи «Алтай», которую многие пермяки называют «короной». Сейчас в высотке находятся офисы различных организаций и основное отделение банка «Урал ФД». По данным СБИС, совладельцем АО КБ «Урал ФД» является ООО «ПФП Группа», подконтрольная пермскому бизнесмену Андрею Кузяеву. В 2021 году Forbes включил его в список 200 богатейших россиян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Акционерное общество Коммерческий банк «Урал ФД», контролируемое пермским олигархом Андреем Кузяевым, выставило на продажу за 400 млн рублей объект недвижимости в центре краевой столицы. Речь о трехэтажном пристрое к известному в городе зданию с антенной советской мобильной радиотелефонной связи «Алтай», в котором расположен корпоративный офис «Урал ФД». «Продается трехэтажное здание, пристроенное к знаменитой высотке по улице Ленина, 64, фасад выходит на улицу Пермская. Наличие парковки, укрепленного кассового узла и депозитария, пожарно-охранной сигнализации, постов физической охраны, приточно-вытяжной вентиляции. В здании высокие потолки и панорамные окна, все коммуникации центральные. Цена — 400 млн рублей», — сообщается в описании объекта недвижимости на сайте бесплатных объявлений. Здание на улице Ленина, 64 и его пристрои были сданы в эксплуатацию в 1972 году и являются частью архитектурного ансамбля городского центра советской эпохи. В годы СССР данные площади занимал строительный трест «Оргтехстрой». На крыше основного здания была размещена антенна советской мобильной радиотелефонной связи «Алтай», которую многие пермяки называют «короной». Сейчас в высотке находятся офисы различных организаций и основное отделение банка «Урал ФД». По данным СБИС, совладельцем АО КБ «Урал ФД» является ООО «ПФП Группа», подконтрольная пермскому бизнесмену Андрею Кузяеву. В 2021 году Forbes включил его в список 200 богатейших россиян.