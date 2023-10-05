В свердловский город вложат больше сотни миллиардов рублей

Кушва получит средства на комплексное развитие территории

05 октября 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Инвестиции в Кушвинский округ составят больше 120 миллиардов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кушвинский городской округ (Свердловская область) в рамках комплексного плана развития инвестируют почти 120 млрд рублей. Основную часть средств вложат промышленники, сообщает агентство URA.RU. «Планируются масштабные инвестпроекты на Кушвинском заводе прокатных валков, „Молочной благодати“, „Святогоре“ и других. Это позволит создать новые рабочие места. И чтобы привлечь кадры, сохранить население, мы ставим цель развивать территорию», — сказал корреспонденту URA.RU глава Кушвинского округа Михаил Слепухин. По его словам, в ближайших планах строительство детского лагеря, новой школы на 800 мест и капремонт еще двух. Также запланировано строительство спортплощадок, ремонт женской консультации, педиатрического отделения, поликлиники, а также пункта общей врачебной практики в поселке Баранчинский. По данным министра инвестиций и развития региона Вадима Третьякова, всего за семь лет до 2030 года на развитие округа направят 119,4 млрд рублей. Большинство средств, 109 миллиардов рублей, привлекут из внебюджетных источников. Еще 10,2 млрд рублей выделят из регионального и местного бюджетов, 154 млн рублей — из федерального.

В Кушвинский городской округ (Свердловская область) в рамках комплексного плана развития инвестируют почти 120 млрд рублей. Основную часть средств вложат промышленники, сообщает агентство URA.RU. «Планируются масштабные инвестпроекты на Кушвинском заводе прокатных валков, „Молочной благодати“, „Святогоре“ и других. Это позволит создать новые рабочие места. И чтобы привлечь кадры, сохранить население, мы ставим цель развивать территорию», — сказал корреспонденту URA.RU глава Кушвинского округа Михаил Слепухин. По его словам, в ближайших планах строительство детского лагеря, новой школы на 800 мест и капремонт еще двух. Также запланировано строительство спортплощадок, ремонт женской консультации, педиатрического отделения, поликлиники, а также пункта общей врачебной практики в поселке Баранчинский. По данным министра инвестиций и развития региона Вадима Третьякова, всего за семь лет до 2030 года на развитие округа направят 119,4 млрд рублей. Большинство средств, 109 миллиардов рублей, привлекут из внебюджетных источников. Еще 10,2 млрд рублей выделят из регионального и местного бюджетов, 154 млн рублей — из федерального.