04 октября 2023

Катерина Шпица опоздала на самолет и пропустит мероприятие кинофестиваля в Перми

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Катерина Шпица пропустила вылет в Пермь (архивное фото) Фото:

Актриса театр и кино Катерина Шпица не будет присутствовать на сегодняшней пресс-конференции в Перми, которая посвящена открытию международного кинофестиваля «Лампа». Дело в том, что она опоздала на самолет, хотя прибыла в аэропорт вовремя, пояснила артистка.

«Посадка задерживалась. В 7:55 прозвучало: „Посадка начинается“. Прошла мимо гейта. Там стояла огромная очередь. Я взялась по телефону помочь кое в чем ребенку, меряя шагами пол. При этом я внимательно слушала объявления и следила за временем. Но вот так вышло, что кое-что меня задержало на пути к гейту и прибежала я в 8:10. У меня на глазах 8:09 поменялось на 8:10. Не пустили», — описала Шпица ситуацию в Telegram. Актриса отметила, что пропустит пресс-конференцию фестиваля «Лампа», за что ей «неловко перед товарищами».

Катерина Шпица — амбассадор кинофестиваля «Лампа», стартующего в Перми 5 октября. Это международный фестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы. Ленты, показываемые на нем, посвящены добровольчеству, образованию, инклюзии, благотворительности и другим темам.

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Актриса театр и кино Катерина Шпица не будет присутствовать на сегодняшней пресс-конференции в Перми, которая посвящена открытию международного кинофестиваля «Лампа». Дело в том, что она опоздала на самолет, хотя прибыла в аэропорт вовремя, пояснила артистка. «Посадка задерживалась. В 7:55 прозвучало: „Посадка начинается“. Прошла мимо гейта. Там стояла огромная очередь. Я взялась по телефону помочь кое в чем ребенку, меряя шагами пол. При этом я внимательно слушала объявления и следила за временем. Но вот так вышло, что кое-что меня задержало на пути к гейту и прибежала я в 8:10. У меня на глазах 8:09 поменялось на 8:10. Не пустили», — описала Шпица ситуацию в Telegram. Актриса отметила, что пропустит пресс-конференцию фестиваля «Лампа», за что ей «неловко перед товарищами». Катерина Шпица — амбассадор кинофестиваля «Лампа», стартующего в Перми 5 октября. Это международный фестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы. Ленты, показываемые на нем, посвящены добровольчеству, образованию, инклюзии, благотворительности и другим темам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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