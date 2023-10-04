Катерина Шпица опоздала на самолет и пропустит мероприятие кинофестиваля в Перми

05 октября 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Катерина Шпица пропустила вылет в Пермь (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Актриса театр и кино Катерина Шпица не будет присутствовать на сегодняшней пресс-конференции в Перми, которая посвящена открытию международного кинофестиваля «Лампа». Дело в том, что она опоздала на самолет, хотя прибыла в аэропорт вовремя, пояснила артистка. «Посадка задерживалась. В 7:55 прозвучало: „Посадка начинается“. Прошла мимо гейта. Там стояла огромная очередь. Я взялась по телефону помочь кое в чем ребенку, меряя шагами пол. При этом я внимательно слушала объявления и следила за временем. Но вот так вышло, что кое-что меня задержало на пути к гейту и прибежала я в 8:10. У меня на глазах 8:09 поменялось на 8:10. Не пустили», — описала Шпица ситуацию в Telegram. Актриса отметила, что пропустит пресс-конференцию фестиваля «Лампа», за что ей «неловко перед товарищами». Катерина Шпица — амбассадор кинофестиваля «Лампа», стартующего в Перми 5 октября. Это международный фестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы. Ленты, показываемые на нем, посвящены добровольчеству, образованию, инклюзии, благотворительности и другим темам.

Актриса театр и кино Катерина Шпица не будет присутствовать на сегодняшней пресс-конференции в Перми, которая посвящена открытию международного кинофестиваля «Лампа». Дело в том, что она опоздала на самолет, хотя прибыла в аэропорт вовремя, пояснила артистка. «Посадка задерживалась. В 7:55 прозвучало: „Посадка начинается“. Прошла мимо гейта. Там стояла огромная очередь. Я взялась по телефону помочь кое в чем ребенку, меряя шагами пол. При этом я внимательно слушала объявления и следила за временем. Но вот так вышло, что кое-что меня задержало на пути к гейту и прибежала я в 8:10. У меня на глазах 8:09 поменялось на 8:10. Не пустили», — описала Шпица ситуацию в Telegram. Актриса отметила, что пропустит пресс-конференцию фестиваля «Лампа», за что ей «неловко перед товарищами». Катерина Шпица — амбассадор кинофестиваля «Лампа», стартующего в Перми 5 октября. Это международный фестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы. Ленты, показываемые на нем, посвящены добровольчеству, образованию, инклюзии, благотворительности и другим темам.