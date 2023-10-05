Госдума внесла законопроект об изменении в освещении выборов 2024 года

Новый закон предусматривает сохранение конфиденциальности персональных данных избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Госдума представила законопроект о внесении изменений в проведение выборов 2024 года. Согласно проекту, на заседания избирательных комиссий будут допускаться только аккредитованные представители СМИ, работающие на основе трудового договора в редакциях.

«На заседания избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора», — говорится в тексте законопроекта. Также законопроект уточняет полномочия доверенных лиц кандидатов и устанавливает, что эти полномочия прекращаются после окончания агитационного периода.

Законопроект также предусматривает конкретизацию правил фото- и видеосъемки на избирательных участках. Участвовать в этом будут только лица, имеющие на то законное право, с учетом соблюдения тайны голосования и контроля над волеизъявлением избирателей. Кроме того, законопроект уделяет особое внимание сохранению конфиденциальности персональных данных, содержащихся в списках избирателей и других документах.

В осеннюю сессию будут внесены поправки в закон о выборах президента РФ. Согласно информации, сенаторы в настоящее время совместно с ЦИК РФ работают над разработкой этих поправок. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас подтвердил эту информацию и отметил, что изменения не будут иметь глобального характера. Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года.