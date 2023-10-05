Госдума внесла законопроект об изменении в освещении выборов 2024 года

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Конференция ЕР. Курган, голосование депутатов, выборы, урна для голосования, урна голосования, голосование единой россии
Новый закон предусматривает сохранение конфиденциальности персональных данных избирателей Фото:

Госдума представила законопроект о внесении изменений в проведение выборов 2024 года. Согласно проекту, на заседания избирательных комиссий будут допускаться только аккредитованные представители СМИ, работающие на основе трудового договора в редакциях.

«На заседания избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора», — говорится в тексте законопроекта. Также законопроект уточняет полномочия доверенных лиц кандидатов и устанавливает, что эти полномочия прекращаются после окончания агитационного периода.

Законопроект также предусматривает конкретизацию правил фото- и видеосъемки на избирательных участках. Участвовать в этом будут только лица, имеющие на то законное право, с учетом соблюдения тайны голосования и контроля над волеизъявлением избирателей. Кроме того, законопроект уделяет особое внимание сохранению конфиденциальности персональных данных, содержащихся в списках избирателей и других документах.

В осеннюю сессию будут внесены поправки в закон о выборах президента РФ. Согласно информации, сенаторы в настоящее время совместно с ЦИК РФ работают над разработкой этих поправок. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас подтвердил эту информацию и отметил, что изменения не будут иметь глобального характера. Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года.

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Госдума представила законопроект о внесении изменений в проведение выборов 2024 года. Согласно проекту, на заседания избирательных комиссий будут допускаться только аккредитованные представители СМИ, работающие на основе трудового договора в редакциях. «На заседания избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора», — говорится в тексте законопроекта. Также законопроект уточняет полномочия доверенных лиц кандидатов и устанавливает, что эти полномочия прекращаются после окончания агитационного периода. Законопроект также предусматривает конкретизацию правил фото- и видеосъемки на избирательных участках. Участвовать в этом будут только лица, имеющие на то законное право, с учетом соблюдения тайны голосования и контроля над волеизъявлением избирателей. Кроме того, законопроект уделяет особое внимание сохранению конфиденциальности персональных данных, содержащихся в списках избирателей и других документах. В осеннюю сессию будут внесены поправки в закон о выборах президента РФ. Согласно информации, сенаторы в настоящее время совместно с ЦИК РФ работают над разработкой этих поправок. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас подтвердил эту информацию и отметил, что изменения не будут иметь глобального характера. Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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