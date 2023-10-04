04 октября 2023

Telegram-мошенники прикинулись главой Нижневартовска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Google и Telegram. Тюмень, смартфон, telegram, телеграм
Мошенники подделали аккаунт главы в Telegram Фото:

Мошенники прикинулись мэром Нижневартовска Дмитрием Кощенко в Telegram и звонят от его имени жителям города. Об этом глава сообщил в своем личном telegram-канале.

«Уважаемые земляки. В „Телеграмм“ появился фейковый аккаунт, с которого от моего имени поступают звонки», — указано в посте.

Глава Нижневартовска просил горожан не отвечать если им будут звонить в Telegram от его имени. «Если вы, ваши близкие, получили подобные звонки, пожалуйста, заблокируйте аккаунт и телефонный номер, с которого вам будут звонить или писать», — сказано в telegram—канале.

Ранее URA.RU сообщало, что мошенники подделали tg-аккаунт губернатора ХМАО Натальи Комаровой. От ее имени они рассылали сообщения жителям округа.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мошенники прикинулись мэром Нижневартовска Дмитрием Кощенко в Telegram и звонят от его имени жителям города. Об этом глава сообщил в своем личном telegram-канале. «Уважаемые земляки. В „Телеграмм“ появился фейковый аккаунт, с которого от моего имени поступают звонки», — указано в посте. Глава Нижневартовска просил горожан не отвечать если им будут звонить в Telegram от его имени. «Если вы, ваши близкие, получили подобные звонки, пожалуйста, заблокируйте аккаунт и телефонный номер, с которого вам будут звонить или писать», — сказано в telegram—канале. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники подделали tg-аккаунт губернатора ХМАО Натальи Комаровой. От ее имени они рассылали сообщения жителям округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...