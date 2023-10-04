Telegram-мошенники прикинулись главой Нижневартовска

Мошенники прикинулись мэром Нижневартовска Дмитрием Кощенко в Telegram и звонят от его имени жителям города. Об этом глава сообщил в своем личном telegram-канале.
«Уважаемые земляки. В „Телеграмм“ появился фейковый аккаунт, с которого от моего имени поступают звонки», — указано в посте.
Глава Нижневартовска просил горожан не отвечать если им будут звонить в Telegram от его имени. «Если вы, ваши близкие, получили подобные звонки, пожалуйста, заблокируйте аккаунт и телефонный номер, с которого вам будут звонить или писать», — сказано в telegram—канале.
Ранее URA.RU сообщало, что мошенники подделали tg-аккаунт губернатора ХМАО Натальи Комаровой. От ее имени они рассылали сообщения жителям округа.
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