Telegram-мошенники прикинулись главой Нижневартовска

05 октября 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Мошенники подделали аккаунт главы в Telegram Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мошенники прикинулись мэром Нижневартовска Дмитрием Кощенко в Telegram и звонят от его имени жителям города. Об этом глава сообщил в своем личном telegram-канале. «Уважаемые земляки. В „Телеграмм“ появился фейковый аккаунт, с которого от моего имени поступают звонки», — указано в посте. Глава Нижневартовска просил горожан не отвечать если им будут звонить в Telegram от его имени. «Если вы, ваши близкие, получили подобные звонки, пожалуйста, заблокируйте аккаунт и телефонный номер, с которого вам будут звонить или писать», — сказано в telegram—канале. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники подделали tg-аккаунт губернатора ХМАО Натальи Комаровой. От ее имени они рассылали сообщения жителям округа.

Мошенники прикинулись мэром Нижневартовска Дмитрием Кощенко в Telegram и звонят от его имени жителям города. Об этом глава сообщил в своем личном telegram-канале. «Уважаемые земляки. В „Телеграмм“ появился фейковый аккаунт, с которого от моего имени поступают звонки», — указано в посте. Глава Нижневартовска просил горожан не отвечать если им будут звонить в Telegram от его имени. «Если вы, ваши близкие, получили подобные звонки, пожалуйста, заблокируйте аккаунт и телефонный номер, с которого вам будут звонить или писать», — сказано в telegram—канале. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники подделали tg-аккаунт губернатора ХМАО Натальи Комаровой. От ее имени они рассылали сообщения жителям округа.