Мошенники прикинулись губернатором ХМАО в Telegram. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Наталья Комарова попросила не отвечать мошенникам Фото:

Мошенники прикинулись губернатором ХМАО в Telegram и рассылают от ее имени сообщения жителям округа. Об этом глава региона сообщила в личном tg-канале.

«Уважаемые земляки. В „Телеграмм“ появился фейковый аккаунт, с которого от моего имени рассылаются сообщения. Мне известно о двух таких инцидентах, возможно, их уже больше. Департамент информационных технологий и цифрового развития Югры подтвердил факт того, что данный аккаунт и номер мобильного (на фото) мне не принадлежат. От моего имени действуют злоумышленники», — указано в посте.

Глава ХМАОР попросила не реагировать на сообщения, приходящие с данного аккаунта. «Если вы, ваши близкие получили подобные сообщения, пожалуйста, заблокируйте аккаунт и телефонный номер, с которого вам будут звонить или писать», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что telegram-мошенники прикинулись первым вице-губернатором ХМАО Алексеем Шипиловым. Они создали копию его telegram-аккаунта и устроили спам-рассылку членам правительства.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мошенники прикинулись губернатором ХМАО в Telegram и рассылают от ее имени сообщения жителям округа. Об этом глава региона сообщила в личном tg-канале. «Уважаемые земляки. В „Телеграмм“ появился фейковый аккаунт, с которого от моего имени рассылаются сообщения. Мне известно о двух таких инцидентах, возможно, их уже больше. Департамент информационных технологий и цифрового развития Югры подтвердил факт того, что данный аккаунт и номер мобильного (на фото) мне не принадлежат. От моего имени действуют злоумышленники», — указано в посте. Глава ХМАОР попросила не реагировать на сообщения, приходящие с данного аккаунта. «Если вы, ваши близкие получили подобные сообщения, пожалуйста, заблокируйте аккаунт и телефонный номер, с которого вам будут звонить или писать», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что telegram-мошенники прикинулись первым вице-губернатором ХМАО Алексеем Шипиловым. Они создали копию его telegram-аккаунта и устроили спам-рассылку членам правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...