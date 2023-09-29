Наталья Комарова попросила не отвечать мошенникам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мошенники прикинулись губернатором ХМАО в Telegram и рассылают от ее имени сообщения жителям округа. Об этом глава региона сообщила в личном tg-канале.

«Уважаемые земляки. В „Телеграмм“ появился фейковый аккаунт, с которого от моего имени рассылаются сообщения. Мне известно о двух таких инцидентах, возможно, их уже больше. Департамент информационных технологий и цифрового развития Югры подтвердил факт того, что данный аккаунт и номер мобильного (на фото) мне не принадлежат. От моего имени действуют злоумышленники», — указано в посте.

Глава ХМАОР попросила не реагировать на сообщения, приходящие с данного аккаунта. «Если вы, ваши близкие получили подобные сообщения, пожалуйста, заблокируйте аккаунт и телефонный номер, с которого вам будут звонить или писать», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что telegram-мошенники прикинулись первым вице-губернатором ХМАО Алексеем Шипиловым. Они создали копию его telegram-аккаунта и устроили спам-рассылку членам правительства.

Скрин: tg-канал Натальи Комаровой